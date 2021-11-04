شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيسبوك يحتوى على خدمة مراسلة سرية لمنع التطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قلقًا بشأن تطفل شخص ما على رسائلك على Facebook ، فقد ترغب في تجربة ميزة "المحادثات السرية"، وفقا لما نقله موقع TheSun.

وجاء ذلك بعد أن برز فيديو ل TikTok مع "#howtocatchacheater" في التسمية التوضيحية كطريقة لإجراء محادثات سرية، وتم نشر الفيديو بواسطة حساب يسمىunfaithfullyours ، والذي غالبًا ما ينشر عن العلاقات والغش.

فيديو TikTok التي تبلغ مدته 22 ثانية هي مجرد نص على شاشة سوداء مضبوطة على أغنية Red Hot Chilli Peppers ولكنها تحتوي على المعلومات الأساسية التي تحتاجها.

ينص الفيديو على ما يلي: "تمنع الرسائل السرية على Facebook الرسائل من الانتقال إلى أكثر من جهاز تم تسجيل دخوله إلى Facebook، و"يمكنك مطابقة رموز التشفير مع الأجهزة لإظهار ما إذا كان هاتف آخر قد انضم إلى المحادثة."

ويحتوي Facebook على قسم كامل من صفحة المساعدة الخاصة به مخصص لشرح ميزة "المحادثات السرية".

يمكنك فقط الوصول إلى الميزة على iPhone و Android و iPad.

يقول Facebook: "المحادثة السرية في Messenger مشفرة من البداية إلى النهاية، مما يعني أن الرسائل مخصصة لك ولشخص آخر فقط - وليس لأي شخص آخر، "ضع في اعتبارك أن الشخص الذي تراسله يمكنه اختيار مشاركة المحادثة مع الآخرين (على سبيل المثال في لقطة شاشة).

"تمتلك أنت والشخص الآخر في المحادثة السرية مفتاح جهاز يمكنك استخدامه للتحقق من أن الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف، "يمكنك أيضًا تعيين مؤقت لإخفاء رسائلك من المحادثة."

كيف تبدأ محادثة سرية على Facebook؟

لبدء محادثة سرية ، افتح تطبيق Messenger وانقر لبدء محادثة جديدة.

ثم انقر فوق رمز القفل في الزاوية اليمنى العليا وحدد من تريد مراسلته.

ستجد خيار المؤقت في مربع النص إذا كنت تريد تعيين وقت تختفي فيه الرسائل.

يقول Facebook: "المحادثات السرية متاحة حاليًا فقط في تطبيق مسينجر على iOS و اندرويد ، لذلك لن تظهر على Facebook chat أو مسينجر.

"تكون أيضًا مرئية فقط على الجهاز الذي أنشأت فيه المحادثة والجهاز الذي يستخدمه المستلم لفتح المحادثة."