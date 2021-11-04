شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا لا تعرف سبب تعطل تلسكوب هابل الفضائى بعد 10 أيام من المحاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ناسا، إنها لا تزال غير متأكدة ما هو الخطأ في تلسكوب هابل الفضائى، بعد ما يقرب من 10 أيام من توقفه عن العمل للمرة الثانية هذا العام، وتواصل وكالة الفضاء الأمريكية التحقيق في سبب دخول الأجهزة الموجودة في تلسكوب هابل الفضائى مؤخرًا إلى الوضع الآمن، مما أدى إلى تعليق العمليات العلمية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضافت ناسا في بيان أن الأجهزة تتمتع بوضع جيد وستظل في الوضع الآمن بينما يواصل فريق المهمة تحقيقاته.

قدمت الوكالة مزيدًا من الوضوح حول الموقف، مضيفة أن رموز الخطأ على أدوات هابل العلمية تم إصدارها في الساعة 1:46 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 23 أكتوبر الماضى، مما يشير إلى فقدان رسالة مزامنة محددة، ولكن أعاد المهندسون العاملون في هابل ضبط الأجهزة واستؤنفت العمليات العلمية في صباح اليوم التالي.

وتم إصدار مجموعة ثانية من رموز الأخطاء في 25 أكتوبر الساعة 2:38 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مما يشير مرة أخرى إلى فقدان رسالة مزامنة محددة، وبعد ذلك، دخلت الأدوات في الوضع الآمن.

عندما يكون هابل في الوضع الآمن، فإنه لا يلاحظ أي أجرام سماوية أو يجمع البيانات، لكنه لا يزال قيد التشغيل.

قالت ناسا إن أعضاء البعثة يفحصون البيانات ومخططات النظام لفهم مشكلة المزامنة وكيفية إصلاحها، مع جمع البيانات الأخرى أيضًا.

أوضحت ناسا أنه من المتوقع أن تستغرق جميع الأنشطة أسبوعًا واحدًا على الأقل، مضيفة أن بقية المركبة الفضائية تعمل كما هو متوقع.

وكان توقف هابل، الذي ظل في الفضاء لأكثر من 30 عامًا، عن العمل لأول مرة في يونيو بعد أن واجه مشاكل مع جهاز كمبيوتر من حقبة الثمانينيات يتحكم في أدواته العلمية، واستؤنفت العمليات العلمية على هابل في 17 يوليو، بعد شهر توقف فيه بسبب عطل فني، وهذا هو العطل الثانى لهذا العام.

وجدير بالذكر أن هابل مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، يراقب الكون لأكثر من ثلاثة عقود.