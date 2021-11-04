شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل باعت 6.5 مليون جهاز MacBook في الربع الثالث من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شركة أبل ربعًا ثالثًا مزدحمًا عندما يتعلق الأمر بمبيعات MacBook، حيث باعت الشركة رقمًا قياسيًا يبلغ 6.5 مليون جهاز MacBook في هذه الفترة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث Strategy Analytics.

ويعد هذا أعلى بنسبة 10٪ من مبيعات MacBook في الربع الثالث من عام 2020، وقد ساهمت الخصومات التي قدمها عملاق التكنولوجيا على MacBook Air بشكل كبير في تسجيل رقم قياسي للمبيعات.

أما بالنسبة لأكبر خمس بائعي أجهزة كمبيوتر محمول عالميين للربع الثالث من عام 2021، فقد احتلت لينوفو المركز الأول بشحن 15.3 مليون وحدة، تليها HP و Dell بشحن 14.3 مليون و 12.2 مليون وحدة على التوالي.

وتقريبًا لقائمة الخمسة الأوائل كانت أبل و Asus مع 6.5 مليون و 5.1 مليون وحدة على التوالي، حيث ان أسوس مع ارتفاع المبيعات، حقق سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول نموًا بنسبة 8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021.

كما احتفظت Lenovo بمركزها الأول للربع الرابع على التوالي، بينما اقتحمت Asus المراكز الخمسة الأولى في نموها بنسبة 10٪ على أساس سنوي، وحافظت HP على مركزها الثاني، مع انخفاض بنسبة -5٪ على أساس سنوي للمرة الأولى منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.

حققت Dell معدل نمو بنسبة 50٪ على أساس سنوي، كما اكتسبت 5.1 نقطة مئوية من حصة السوق خلال ربع العام الماضي لتصل إلى 18.2٪، وفقًا للتقرير، كما ساعدت الخصومات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب في زيادة المبيعات، كما يقول التقرير.

وفقًا للتقرير، كان من الممكن أن تكون مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر إن لم يكن بسبب نقص المكونات وارتفاع تكاليف الشحن، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وتسبب أيضًا في حدوث تأخيرات.