شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا فعلت ناسا عند مواجهة مشكلة طبية مع أحد رواد الفضاء قبل إطلاق رحلتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت ناسا إلى تأجيل إطلاق مركبة SpaceX بسبب مشكلة طبية مع أحد رواد الفضاء، وهذا التأجيل كان للمرة الثانية خلال أسبوع، ويعد هذا التأجيل الأول من نوعه منذ مرض قائد مهمة مكوك الفضاء أتلانتس عام 1990، حيث قالت وكالة الفضاء الأمريكية إن القضية ليست حالة طبية طارئة ولا تتعلق بـ Covid-19، لكنها رفضت الإفصاح عن طبيعة المشكلة أو تحديد رائد الفضاء المريض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت ناسا إن الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، الذي كان مقررًا في الأصل يوم الأحد ولكن تم تأجيله بعد ذلك حتى يوم الأربعاء بسبب الظروف الجوية غير المناسبة، وتمت إعادة جدولته الآن لليل السبت (6 نوفمبر).

وكانت آخر مرة تأخر فيها إطلاق مجدول بسبب مشكلة طبية تتعلق بالطاقم قبل 30 عامًا، عندما أصيب رائد الفضاء جون كريتون بالتهاب في الحلق واحتقان في الرأس قبل رحلة مكوك فضائي وتعين إيقاف العد التنازلي لمدة ثلاثة أيام.

وأصبح من المقرر الآن إطلاق كبسولة Crew Dragon المصممة من SpaceX على متن صاروخ فالكون 9 في الساعة 23:36 بالتوقيت الشرقي يوم السبت (03:36 بتوقيت جرينتش الأحد) من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بفلوريدا.

وإذا سارت الأمور بسلاسة، سيصل رواد الفضاء الأمريكيون الثلاثة وزملائهم في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بعد 22 ساعة ويلتحمون بمحطة الفضاء على ارتفاع 250 ميلاً (400 كم) فوق الأرض لبدء مهمة علمية مدتها ستة أشهر على متن المختبر المداري.