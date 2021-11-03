شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يبدأ في عرض الإعلانات لمستخدمي النسخة المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد ترى إعلانًا قريبًا على صفحة المتصفح بعد إنهاء مكالمة الفيديو على Zoom، حيث تعمل منصة مؤتمرات الفيديو على تجربة عرض الإعلانات للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل الخدمات.

ووفقًا للشركة، سيشاهد مستخدمو النسخة المجانية الأساسية فقط في بلدان معينة هذه الإعلانات إذا انضموا إلى الاجتماعات التي يستضيفها المستخدمون الأساسيون المجانيون الآخرون، ولم يتضح بعد أي البلدان هي جزء من هذا البرنامج التجريبي.

وكشفت الشركة أيضًا أنه سيتم نشر الإعلانات على صفحة المتصفح فقط بمجرد انتهاء المستخدمين من اجتماعهم وسيوفر لافتة على موقع الويب رابطًا ينقلهم إلى أداة إدارة ملفات تعريف الارتباط، وقام Zoom أيضًا بتحديث بيان الخصوصية لحساب هذا البرنامج الإعلاني.

وتدعي الشركة أنها لن تستخدم محتوى الاجتماع أو الندوة عبر الإنترنت أو الرسائل (على وجه التحديد، الصوت والفيديو والملفات والرسائل) لأي أغراض تسويقية أو ترويجية أو إعلان لطرف ثالث.

وفي الشهر الماضي، طرحت الشركة ميزة النسخ المباشر لجميع المستخدمين، وفي السابق، كانت الميزة متاحة فقط للمستخدمين المدفوعين، تم الإعلان عن خطة إتاحته لجميع المستخدمين مجانًا من قبل الشركة في فبراير من هذا العام. الآن وبعد أن أصبح مباشرًا، لا يحتاج المستخدمون إلى طلب الوصول، ولكن يمكنهم ببساطة تمكينه باستخدام شريط أدوات الاجتماع.

وتستخدم الميزة خدمات نسخ الروبوت التي تتيح نسخ الكلام إلى نص في Zoom Meeting والندوات عبر الإنترنت، وتعمل منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى أيضًا على تكييف هذه الأداة.