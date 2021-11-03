شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلوب هاوس يدعم 13 لغة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ Clubhouse، تطبيق الشبكات الاجتماعية الصوتي فقط، في طرح الموجة الأولى من دعم اللغات المحلية، حيث أكدت الشركة أن التطبيق يحصل على دعم لـ 13 لغة جديدة بما في ذلك الفرنسية والألمانية والهندية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكانادا والكورية والمالايالامية والبرتغالية (البرازيلية) والإسبانية والتاميلية والتيلجو.

وأضافت الشركة أنها ستضيف قريبًا دعمًا لنظام iOS ولغات إضافية قريبًا، وفي الأسبوع الماضي، قدم Clubhouse ميزة "الروابط المثبتة"، حيث تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تثبيت رابط في الجزء العلوي من غرفتهم.

وإذا كنت المشرف على الغرفة، فيمكنك وضع علامة تبويب على قائمة من ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى، وبعد ذلك، عليك النقر على خيار "Pink a Link"، ويمكن لأي وسيط تغيير أو إزالة الارتباط في أي وقت.

وقد أطلق Clubhouse مؤخرًا ميزة المراسلة المباشرة الخاصة به، وتسمى القناة الخلفية، الميزة متاحة للمستخدمين على كل من Android و iOS، وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين الدردشة واحدًا لواحد، في مجموعات، كما يمكنهم أيضًا إرسال روابط في Clubhouse.

ولا يوفر التطبيق إمكانية إرسال الصور أو مقاطع الفيديو، ومع ذلك، كما ذكرت The Verge، سيحصل التطبيق قريبًا على المزيد من الميزات الجديدة، سيوفر Clubhouse أيضًا صندوق بريد ثانويًا اختياريًا حيث ستعيش طلبات الرسائل.