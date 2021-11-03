شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توماس بيسكيه يرصد احتفاء رواد فضاء المحطة الدولية بحصاد الفلفل الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى رواد الفضاء، المتواجدين على متن المحطة الدولية، بتمكنهم من زراعة الفلفل الحار وحصاده، بل وتناوله أيضا، ونشر رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه صورة لرواد الفضاء يمسكون الفلفل الحار على متن المحطة الدولية.

ونشر بيسكيه فيديو طريف، يرصد الفلفل على متن المحطة الدولية، وعلق عبر حسابه الرسمى بتويتر :" أكلنا الفلفل بعد أن شاهدناه ينمو لأشهر يوم الجمعة الماضي: الخضروات الأكثر تعقيدًا، وكان حار جدا".



توماس بيسكيه



رواد الفضاء والفلفل

وأعلنت وكالة ناسا، أنها نجحت في زراعة أول فلفل حار في الفضاء، حيث قام رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية بتحويله إلى سندويشات، وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الفلفل الحار تمت زراعته من أجل دراسة Plant Habitat-04، وتضمن التحقيق تحليلًا ميكروبيًا لتحسين فهم تفاعلات الميكروبات النباتية في الفضاء وتقييم الطاقم لنكهة وملمس أول فلفل في الفضاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان الفلفل، الذي ينمو في محطة الفضاء الدولية منذ يوليو من وادي هاتش الشهير في نيو مكسيكو.

ووصفه حساب أبحاث المحطة الفضائية ISS Research على Twitter بأنه واحدة من أكثر التجارب النباتية تحديًا حتى الآن.

قالت ناسا سابقًا إن زراعة الفلفل أكثر صعوبة من زراعة العديد من المحاصيل الفضائية المحتملة لأنها تستغرق وقتًا أطول لتنبت وتنمو.

وغردت رائدة فضاء ناسا ميجان ماك آرثر، التي تعمل في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل، أنه بعد قطف الفلفل الحار، تم تقديم كل من البيانات والعشاء.

وكتبت آرثر في تغريدة "بعد الحصاد تذوقنا التشيلي الأحمر والأخضر"، مضيفة "أخيرا، لقد صنعت أفضل سندويشات التاكو الخاصة بي حتى الآن".