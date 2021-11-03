شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل صفقات ومبيعات MacBook التي تم تجديدها لشهر نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا تستطيع العيش بدون جهاز MacBook الموثوق به وكنت تتسوق بميزانية محدودة ، فلا تقلق - شراء كمبيوتر محمول تم تجديده بشكل احترافي هو أحد أكثر الطرق ضمانًا، ولقد بحثنا في جميع أنحاء الويب لنقدم لك هذه المجموعة المختارة بعناية من أفضل صفقات ومبيعات MacBook التي تم تجديدها لهذا الشهر، حتى تتمكن من تسجيل جهاز MacOS جديد دون إفراغ حسابك المصرفي.

وقال تقرير digital trend التقنى قمنا حتى بدمج أحدث صفقات الجمعة البيضاء، للتأكد من أن لديك أفضل الخيارات أمامك، في جميع الأوقات علاوة على ذلك، فإن أجهزة MacBooks ليست المنتجات الوحيدة التي تم تجديدها بعروض مذهلة، لقد جمعنا أيضًا أفضل صفقات iPhone التي تم تجديدها ،وصفقات تجديد كمبيوتر محمول، وصفقات لوحي تم تجديده، وصفقات باد تجديدها .

وتحقق أيضًا من صفقات MacBook هذه إذا كنت تبحث عن شيء جديد. ستجد أفضل صفقات MacBook التي تم تجديدها . وأجهزة MacBook ليست رخيصة، لكنها تظل عنصرًا ساخنًا لبعض الأسباب الوجيهة للغاية: أجهزة كمبيوتر Apple المحمولة مبنية جيدًا ومصممة بعناية، ويمكن للقليل أن ينكر أن MacOS هو برنامج قوي جدًا ، وهذا هو سبب حصولهم على مثل هذا القسط.

ومع ذلك، فإن صفقات MacBook التي تم تجديدها تكثر عبر الإنترنت من مجموعة واسعة من تجار التجزئة ، لذلك هناك صفقات متاحة بسهولة على مدار العام إذا كنت تعرف مكان البحث.

وتعتبر مبيعات MacBook التي تم تجديدها للتسوق طريقة رائعة للتوفير ، مع بعض المحاذير. الأهم من ذلك هو أنك تريد التأكد من شرائك من بائع تجزئة موثوق به وأن جهاز MacBook الذي تحصل عليه قد تم فحصه واختباره وتنظيفه وإصلاحه (إذا لزم الأمر) من قبل محترفين. ولذلك نوصي عمومًا بتجنب منافذ البيع مثل eBay لهذا النوع من الأشياء، ويجب أن يكون للبائع المحترف والجدير بالثقة واجهة متجر خاصة به على الإنترنت وأن يقدم نوعًا من الضمان.

وتعد Amazon و Best Buy و Apple Store نفسها مصادر رائعة لصفقات MacBook التي تم تجديدها والتى يتم دعمها بدعم عملاء جيد بعد الشراء، وهناك مشكلة أخرى يجب تجنبها وهي شراء جهاز MacBook الذى تم تجديده والذي على الرغم من سعره المنخفض أصبح قديمًا جدًا وفقًا للمعايير الحديثة بحيث لا يستحق كل هذا العناء، وهناك أكثر من عدد قليل من صفقات MacBook التي تم تجديدها والتي يتم طرحها على الطرز التي مضى عليها الآن ما يقرب من عقد من الزمان.

في حين أن هذه قد تكون مغرية ، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر بخيبة أمل بسبب أجهزتها القديمة البطيئة، ضع في اعتبارك أيضًا أنه حتى أفضل أجهزة الكمبيوتر لا تدوم إلى الأبد - يؤدي العمر والحرارة إلى تآكل أجزاء وفشل في نهاية المطاف - لذا فإن جهاز MacBook الذي تم تجديده لفترة طويلة في السن قد لا يتبقى الكثير من الحياة فيه على أي حال ، مما يجعلك تتسوق لشراء جهاز آخر قبل وقت طويل.

واقتراحنا؟ التزم بمبيعات MacBook التي تم تجديدها والتي تتميز بطرز جديدة نسبيًا ، من الأفضل تلك التي تم إصدارها خلال السنوات الخمس الماضية (لذلك منذ عام 2016 أو نحو ذلك).

وسيوفر لك ذلك جهازًا رائعًا بمواصفات محدثة بشكل معقول والتي ستعمل بشكل رائع لفترة من الوقت، ويمكنك حتى العثور على صفقات جيدة من MacBook التى تم تجديدها على طرز أحدث من 2019 و 2020 ، وهي طريقة جيدة للتوفير على جهاز به أجهزة أحدث، مع بعض أجهزة MacBook التي تم إيقاف إنتاجها مؤخرًا، مثل طرازات غير Touch Bar Pro و MacBook القياسي مقاس 12 بوصة، قد يكون الشراء الذي تم تجديده هو خيارك الوحيد للعثور على أحد هذه الأجهزة على الإطلاق إذا لم يكن هناك مخزون جديد للبيع في أي مكان.

وأخيرًا ، عند شراء مبيعات MacBook المجددة هذه ، فأنت تريد التأكد من حصولك على صفقة جيدة بالفعل، وقبل أن تضغط على زر " الشراء الآن" ، قم بإجراء بعض مقارنة التسوق السريع لترى كم تدخر مقابل شراء جديد، اعلم أيضًا أنه ليست كل أجهزة MacBook التي تم تجديدها هي نفسها.

قد يأتي البعض ، مثل تلك التي تم شراؤها من متجر Apple ، مزودًا بملحقات OEM ومعايير إعادة اعتماد أكثر صرام. ونتيجة لذلك قد تكون أكثر تكلفة من طراز مشابه من بائع تجزئة آخر ، ولكن قد يكون القسط الأعلى يستحق ذلك إذا كانت اعتبارات الجودة هذه مهمة بالنسبة لك وإذا كنت لا تزال تحصل على خصم جيد.