شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء محطة الفضاء الدولية يعد فيديو ولقطات بالصور خلال 6 أشهر وجودة بالمهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توماس بيسكيت يستعد لمغادرة محطة الفضاء الدولية بعد ستة أشهر من الإقامة، كان رائد الفضاء الفرنسي مشغولاً للغاية بإجراء العديد من عمليات السير في الفضاء، والعمل في تجارب علمية في ظروف الجاذبية الصغرى، وإعطاء جولات في محطة الفضاء، والتقاط صور مذهلة للأرض من أعلى.

ومع انتهاء مهمته في الأسابيع المقبلة، شارك Pesquet للتو مقطع فيديو مذهل بفاصل زمني يعرض صورًا مذهلة تم التقاطها خلال فترة وجوده في الفضاء، وتعرض اللقطات كل شيء من الشفق القطبي والبرق إلى السير في الفضاء والمركبات الفضائية، الذى من المتوقع نشره خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ، التي ساعدت في إنتاج الفيديو، تم التقاط لقطات الفاصل الزمني من خلال إعداد الكاميرا الذي يأخذ صورتين كل ثانية، ثم تم تحريره لتشغيل 25 صورة في الثانية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن معظم التسلسلات في الفيديو يتم تشغيلها بحوالي 12 مرة أسرع من السرعة الفعلية. Pesquet هو أحد رواد الفضاء في SpaceX'sو Crew-2 الذين انطلقوا من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في أبريل، وأعضاء الطاقم الثلاثة الآخرون هم شين كيمبرو من ناسا وميجان ماك آرثر بالإضافة إلى أكيهيكو هوشيد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وتقوم ناسا حاليًا بتقييم مواعيد عودة الطاقم إلى الأرض، والأولوية الحالية لوكالة الفضاء هي إطلاق مهمة Crew-3 إلى محطة الفضاء الدولية.

كان من المقرر إطلاقه في الأصل في نهاية الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيله إلى يوم الأربعاء 3 نوفمبر بسبب سوء الأحوال الجوية، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم تأجيله مرة أخرى بسبب مشكلة طبية طفيفة تتعلق بأحد رواد الفضاء Crew-3. ناسا تستهدف الآن السبت 6 نوفمبر لإطلاق Crew-3 إلى محطة الفضاء الدولية.