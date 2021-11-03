تكنولوجيا: روبوت "شيف" يمكنه تقليب 300 برجر فى اليوم وإعداد البطاطس المقلية

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تقول White Castle إنها أعجبت بالمكاسب الإنتاجية من وجود Flippy في المطبخ، حيث ساعدت أعضاء الفريق على البقاء في مواقعهم المخصصة، مما قلل من الحاجة إلى الانتقال من مكان لآخر في المطبخ.
أوضحت الشركة أنFlippy لا يلغي الحاجة إلى البشر، إنه يمثل محطة القلي، حتى في أوقات الذروة، مما يسمح للموظفين بالتركيز على مهام أخرى.
كما أنه من بين الميزات الجديدة في روبوت Flippy 2 نظام AutoBin الجديد تمامًا للأطعمة ذات الحجم المنخفض والأطعمة المتخصصة مثل حلقات البصل أو الدجاج.
ويمكن أن تستوعب كل سلة ما يصل إلى سلة قلي كاملة، ويمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات المحددة للمطبخ وتحديدها للمنتجات الفردية مثل الخضار والأسماك لمنع التلوث المتبادل.
كما أنه بمجرد وضع المنتج في الحاوية، يبدأ الذكاء الاصطناعي في التعرف تلقائيًا على الأطعمة، وطهيها في السلة الصحيحة ووضعها في منطقة التخزين، وهذا يقلل من مقدار الاتصال الإجمالي بين الإنسان والغذاء ويقلل من احتمالية تقطر الزيت والحروق عن طريق رفع السلال المتحركة.