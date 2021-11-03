شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Netflix تطلق منصتها الجديدة لألعاب الفيديو على أجهزة Android.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Netflix عن إطلاق مبادرتها الجديدة للألعاب رسميًا، وتتوفر خمس ألعاب حاليًا على النظام الأساسي للجوّال، بما في ذلك Stranger Things: 1984 و Stranger Things 3: The Game، ويعد Netflix بإضافة المزيد من العناوين إلى النظام الأساسى لاحقًا.

ووفقا لتقرير digital trend التقنى قال فى أغسطس طرحت Netflix خدمة الألعاب في بولندا كجزء من اختبار في الأصل ، وكان بإمكان اللاعبين في بولندا فقط الوصول إلى Stranger Things 1984 و Stranger Things 3: The Game .

ومع ذلك، أصبحت الخدمة متاحة الآن في جميع أنحاء العالم وقد أضافت ثلاث ألعاب جديدة إلى النظام الأساسي: Shooting Hoops و Card Blast و Teeter Up ، والشرط الوحيد للعب هذه الألعاب هو أن يكون لديك حساب Netflix وجهاز Android، ولا تتطلب الألعاب رسومًا إضافية من أجل لعبها ولا توجد معاملات دقيقة.

ويقدم بيان Netflix الصحفي مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تخصيص اللاعبين لوقت اللعب، ويمكن استخدام خدمة الألعاب على أجهزة متعددة على حساب واحد، ومع ذلك لا يمكن أن تتجاوز الحد العادي لحسابات Netflix، ويقترح Netflix إذا كان اللاعبون يرغبون في استخدام خدمة الألعاب على المزيد من الأجهزة ، فعليهم تسجيل الخروج من الأجهزة غير المستخدمة أو إزالة الوصول من موقع Netflix على الويب.

وتقدم كل لعبة أيضًا نفس خيارات اللغة التي توفرها خدمة البث العادية، ومنصة الألعاب غير متاحة لمنصة الأطفال، وإذا كان حساب Netflix يتطلب رقم تعريف شخصى للوصول إليه، فيجب أيضًا استخدام رقم التعريف الشخصي لتشغيل الألعاب المتوفرة، ويسمح Netflix للاعبين بلعب العناوين في وضع عدم الاتصال، الأمر الذي سيتطلب على الأرجح تنزيلًا كاملاً للعبة على الجهاز المفضل، وتتوفر خدمة ألعاب Netflix في جميع أنحاء العالم اليوم على أجهزة Android.