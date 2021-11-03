شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أديداس تتعاون مع مغنى الراب المرشح لجرامى Quavo على إنتاج ثلاث سماعات أذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنعت شركة الملابس الرياضية Adidas اسمًا لنفسها، حيث قامت بتجهيز بعض أفضل الرياضيين في العالم لسنوات، وأصبحت رمزًا ثقافيًا في نفس الوقت، شعارها المكون من ثلاثة خطوط معروف في جميع أنحاء العالم ويمتد هذا الاعتراف إلى فئة سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية بالشراكة مع مغني الراب Quavo و Zound Industries المرشح لجائزة جرامى، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

ولا تطلق Adidas مجموعة واحدة، ولا مجموعتين، بل ثلاث مجموعات جديدة من سماعات الأذن، لكل منها ميزات لمساعدتك على التركيز على إنجاز المهمة المقبلة، وسماعات الأذن التي تم الإعلان عنها حديثًا، بما في ذلك Adidas ZNE 01 ANC ، التي تم إطلاقها بسعر 189 دولارًا، تتميز بنسيج فريد وعلامة تجارية أديداس الشهيرة.

وتهدف سماعات الأذن هذه إلى وضع قائمة بأفضل سماعات الأذن، جنبًا إلى جنب مع المنافسين مثل Samsung Galaxy Buds 2 كما يوحي الاسم، وستجد إلغاء نشط للضوضاء لحجب الضوضاء المحيطة من حولك على ZNE 01 ANC ، بالإضافة إلى وضع الوعى لجلب بعض الضوضاء الخارجية.

ويتميز ZNE 01 ANC بتصميم مبتكر ، ألا وهو Apple AirPods ، لتغليف اثنين من الميكروفونات لكل سماعة أذن للمساعدة في ميزة ANC وميكروفون آخر للمكالمات.

وتستخدم سماعات الأذن عناصر التحكم باللمس لتمكين وضع ANC والوعي وتعطيلهما، والتحكم فى الموسيقى والمكالمات الواردة، وتم تصنيف عمر البطارية بـ 4.5 ساعات من الاستماع مع 15.5 ساعة أخرى من علبة الشحن .

كما يتم إطلاق Adidas ZNE 01 ، الذي يحمل اسمًا وتصميمًا مشابهًا ، مقابل 99 دولارًا، وتتميز سماعات الأذن هذه بما يصل إلى 5 ساعات من الاستماع و 20 ساعة أخرى عبر علبة الشحن، على الرغم من أنك لن تجد ANC أو Ambient Mode من الطراز السابق، إلا أنها توفر نفس مقاومة العرق IPX4 ونصائح الأذن المريحة.

وتم تصميم Adidas FWD-02 Sport بتصميم أكثر إحكاما وشبيهة بالبراعم، حيث تم تصميمها لضمان ملاءمة آمنة، وذلك بفضل أطراف الأذن القابلة للتبديل وأجنحة السيليكون، مع التركيز على كونها سماعات الأذن المناسبة لممارسة التمارين الرياضية، وتتمتع FWD-02 Sport بتصنيف IPX5 لمقاومة الماء وعلبة مزودة بشبكة قابلة للتنفس للسماح لسماعات الأذن بالجفاف بشكل صحيح.

ويستخدم FWD-02 Sport مستشعر القوة لإدارة عناصر التحكم باللمس عند استخدام سماعات الأذن للسماح لك بتغيير موسيقاك والتعامل مع المكالمات الهاتفية وتشغيل وضع الوعي، حتى عند ارتداء القفازات مع وقت استماع لمدة 6 ساعات و 19 ساعة أخرى متاحة من علبة الشحن، فإن FWD-02 Sport جاهزة للانطلاق عندما تكون كذلك.