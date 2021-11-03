شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عدد أقل من الأشخاص يفضلون أجهزة الكمبيوتر المحمولة Google Chromebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن شهدت نموًا لمدة خمسة فصول متتالية، سجلت الشحنات العالمية من أجهزة Chromebook والأجهزة اللوحية أول انخفاض لها منذ بداية الوباء في عام 2020، ووفقًا لآخر تقرير صادر عن شركة الأبحاث IDC، انخفضت شحنات Chromebook بنسبة 29.8٪ على أساس سنوي.

وفي الربع الثالث من عام 2021 (الربع الثالث من عام 21) مع انخفاض الأحجام إلى 6.5 مليون وحدة بينما سجلت شحنات الأجهزة اللوحية انخفاضًا بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي إلى 42.3 مليون وحدة.

سبب التراجع في أجهزة Chromebook والأجهزة اللوحية

ويكشف تقرير IDC أن زيادة الإنفاق في الفئات الأخرى أضعف الطلب على أجهزة Chromebook والأجهزة اللوحية. ينبع الانخفاض أيضًا من المقارنة مع الربع الثالث القوي في عام 2020 عندما بلغت شحنات الأجهزة الاستهلاكية ذروتها.

وقال أنوروبا ناتاراج، أحد كبار الباحثين: "قامت العديد من المدارس والحكومات بتفجير ميزانياتها لتوفير أجهزة للتعلم عن بعد، وحتى المستهلكون قاموا بشراء الأجهزة بقوة للتعلم في عام 2020. ونتيجة لذلك، من المتوقع حدوث بعض التشبع في سوق التعليم على المدى القريب".

أهم خمس شركات لأجهزة Chromebook

وفي سوق Chromebook، برزت Lenovo كشركة رائدة وشحنت أكبر حجم مع 1.5 مليون شحنة، واحتلت شركتا Acer و Dell المركزين الثاني والثالث في القائمة بشحن 1.4 مليون و 1.2 مليون وحدة على التوالي، كما تمكنت HP من الاستيلاء على المركز الرابع بـ 1.1 مليون شحنة واحتلت Samsung المرتبة الخامسة بـ 0.6 مليون شحنة.

أفضل خمس شركات في قطاع الأجهزة اللوحية

واصلت Apple ريادتها للقطاع مع 14.7 مليون شحنة واستحوذت على 34.6٪ من حصة السوق، واستحوذت Samsung على الرياضة الثانية بـ 7.5 مليون وحدة، تليها أمازون بشحن 4.7 مليون وحدة، وجاءت لينوفو في المركز الخامس بـ 4.3 مليون وحدة، وجاءت هواوي بـ 2.3 مليون وحدة.