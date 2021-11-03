شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نقص الرقائق يزيد صعوبة الحصول على Nintendo Switch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن النقص المستمر في الرقائق، والذي أثر على كل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى السيارات والأجهزة المنزلية، يضع ضغطًا مستمرًا على إنتاج Nintendo لوحدات تحكم Switch.

وفقًا لتقرير من Nikkei Asia ، لن تتمكن Nintendo من تلبية الحصة التي حددتها لتصنيع Switch ، مع إنتاج وحدات تحكم أقل بنسبة 20٪ في السنة المالية المنتهية في مارس كما كان متوقعًا حسبما نقل موقع Digitaltrends.

وهذا لا يعني أن إمداد Nintendo الكامل لوحدات تحكم Switch سوف يستنفد، على الرغم من ذلك. سيظل عملاق الألعاب قادرًا على إنتاج 24 مليون وحدة تحكم ضخمة بحلول شهر مارس، ومع ذلك، فقد خطط في الأصل لتصنيع 30 مليون وحدة.

وخططت الشركة في البداية للاستفادة من الأشخاص الذين يقيمون في المنزل بسبب الوباء عن طريق إغراق السوق بوحدات تحكم Switch، ولكن يتعين عليها الآن تقليص خططها بسبب نقص المكونات.

كان هناك نقص في المعروض من الرقائق الدقيقة منذ أكثر من عام ، وهي مشكلة بدأت مع زيادة الطلب على المكونات وتفاقمت بسبب جائحة COVID-19 ، الذي أجبر العمال على البقاء في منازلهم وأثر على المزيد من الرقائق.

ومن المحتمل أن يكون أي شخص يحاول شراء جهاز منزلي جديد أو سيارة أو وحدة تحكم ألعاب أو بطاقة رسومات للكمبيوتر الشخصي قد تأثر بهذا النقص بطريقة أو بأخرى، على الرغم من النقص في الرقائق والانخفاض الكبير في الإنتاج حتى شهر مارس ، ظل Switch ناجحًا لشركة Nintendo.

وقبل سبتمبر كانت Switch هي وحدة التحكم الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة لمدة 33 شهرًا على التوالي، وهو رقم تم إنهاءه بواسطة PlayStation 5 ، وفقًا لما ذكره Mat Piscatella من مجموعة NPD.