شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق أول أقمارها الصناعية للإنترنت في أواخر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، عن إطلاق أول أقمار صناعية للإنترنت من مشروع Kuiper في الربع الأخير من عام 2022، ومع Project Kuiper، تهدف أمازون إلى بناء شبكة من 3236 قمراً صناعياً في مدار أرضي منخفض لتوفير إنترنت عالي السرعة إلى أي مكان في العالم.

وقدمت الشركة طلبًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإطلاق وتشغيل أول قمرين صناعيين نموذجيين ، يطلق عليهما KuiperSat-1 و KuiperSat-2، وقالت أمازون إن الأقمار الصناعية ستنطلق مع ABL Space على صاروخ RS1 ، حسبما ذكرت CNBC.

وقال راجيف باديا ، نائب رئيس التكنولوجيا في أمازون، في بيان: "سنكون مستعدين قريبًا لمعرفة أداء (الأقمار الصناعية) في الفضاء"، و"لا يوجد بديل للاختبار في المدار، ونتوقع أن نتعلم الكثير نظرًا لتعقيد ومخاطر العمل في مثل هذه البيئة الصعبة."

وسمحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، العام الماضي، بنظام أمازون، الذي تقول الشركة إنها تخطط لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في كويبر، ومن المقرر أن تبدأ الخدمة المبكرة من كويبر بمجرد أن تمتلك أمازون 578 قمراً صناعياً في المدار.

وأعلنت أمازون الأسبوع الماضي عن شراكة مع فيريزون، للتعاون مع عملاق الاتصالات في مجال المنافسة المتزايدة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالي السرعة، حسبما ذكر التقرير، وقال التقرير إن كايبر تستعد للانطلاق مع شبكة Starlink التابعة لشركة SpaceX ، والتي تعد الأبعد في أحدث جيل من أنظمة الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.

وهناك مجموعة متنوعة من الشبكات الأخرى في مراحل مختلفة من التطوير ، بما في ذلك شبكات OneWeb البريطانية ، و Astranis المدعومة من BlackRock ، والمتخصص من الأقمار الصناعية إلى الهواتف الذكية AST SpaceMobile ، وشراكة Lockheed Martin مع شركة Omnispace الناشئة ومشغل الأقمار الصناعية الكندي Telesat's Lightspeed.

وقد نما فريق Project Kuiper بشكل مطرد في أمازون ، التي تضم الآن أكثر من 750 شخصًا ومن المتوقع تعيين "مئات آخرين" في العام المقبل. قامت أمازون ببناء منشأة بمساحة 219 ألف قدم مربع في ريدموند بواشنطن لاختبار وتصنيع الأقمار الصناعية ، وتخطط لإضافة منشأة أخرى تبلغ مساحتها 20 ألف قدم مربع.