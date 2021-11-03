شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتعاون مع شركة SEGA لتطوير ألعاب عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت مايكروسوفت وشركة ألعاب الفيديو SEGA في مبادرة "Super Game" الجديدة، وهى بمثابة مشروع سيسمح للمطورين بإنشاء ألعاب عالمية واسعة النطاق تعمل في السحابة، وتم إصدار القليل من التفاصيل حول كيفية عمل الصفقة، منها حقيقة أن شركة SEGA ومقرها طوكيو تستكشف إمكانية إنشاء عناوين على منصة Azure السحابية من مايكروسوفت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتوفر مبادرة الألعاب السحابية الخاصة بشركة مايكروسوفت عبر Xbox Game Pass، وهي خدمة اشتراك عبر الأنظمة الأساسية تتميز بعناوين SEGA مثل سلسلة "Yakuza" الناجحة.

تقول SEGA، إن الشراكة ستسمح لها بالمضي قدمًا في مبادرة Super Game وإنشاء مشاريع أكبر حجمًا تعمل في جميع أنحاء العالم، لكنها لم تؤكد أي عناوين أو تفاصيل.

زادت الشراكة من التوقعات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن شركة مايكروسوفت التي تتخذ من ريدموند بواشنطن مقراً لها تدرس محاولة شراء SEGA، حيث تتمتع الشركتان بتاريخ طويل من الشراكات، بما في ذلك سلسلة من الألعاب التي نالت استحسان النقاد.

لا تسمح الألعاب السحابية للمطورين فقط بتوسيع نطاق ألعابهم بشكل كبير عن طريق نقل البيانات من أجهزة المستخدمين، ولكن يمكنها أيضًا السماح بمزيد من البرامج المستهلكة للطاقة، وعدم الحاجة إلى الأجهزة الضخمة عن طريق بث اللعبة عبر الإنترنت.

قالت SEGA: "من خلال العمل مع مايكروسوفت نعمل على تحسين عمليات التطوير ومواصلة تقديم تجارب عالية الجودة للاعبين الذين يستخدمون تقنيات Azure السحابية".

على الرغم من أن SEGA لم تقل ما ستكون عليه 'Super Game'، فقد ذكرت مسبقًا خططًا لعنوان IP جديد، مما يشير إلى أنها لن تستند إلى شخصيات موجودة مثل Sonic the Hedgehog.