شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو تنسحب من الصين بسبب "بيئة العمل والقانونية الصعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياهو إنها توقفت عن السماح بالوصول إلى خدماتها من البر الرئيسي للصين "تقديرا لبيئة الأعمال والقانونية الصعبة بشكل متزايد"، وهي العلامة التجارية التكنولوجية الغربية الثانية التي تغادر البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وتوقفت الشركة عن توفير المحتوى للمستخدمين في الصين القارية اعتبارًا من 1 نوفمبر، وفقًا لبيان نُشر على موقعها على الإنترنت ، والذي وجّه مستخدمي بريد Yahoo و AOL إلى روابط أخرى، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الصينية المحلية تحرك ياهو يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم ياهو لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني"اعترافا بالتحديات المتزايدة للبيئة التجارية والقانونية في الصين، لن يكون من الممكن الوصول إلى مجموعة خدمات ياهو من البر الرئيسي للصين اعتبارًا من الأول من نوفمبر".

وتأتي خطوة ياهو في أعقاب خطوة شركة مايكروسوفت، التي سحبت تطبيق لينكد إن في الصين الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع آخر شبكة اجتماعية مملوكة للولايات المتحدة في الصين، وأشار لينكد إن إلى وجود "بيئة تشغيل أكثر تحديًا ومتطلبات امتثال أكبر في الصين".

وكانت "ياهو" قد قلصت بالفعل من وجودها في الصين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، قبل يوم الاثنين، كان لا يزال يشغل تطبيقًا للطقس وبعض الصفحات التي تعرض مقالات إخبارية بلغات أجنبية.

ودخلت ياهو الصين في عام 1998 وفي عام 2012 أبرمت صفقة مع مجموعة علي بابا لبيع حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية، وشهدت الصفقة أيضًا حصول علي بابا على حق تشغيل Yahoo China تحت علامة Yahoo التجارية لمدة تصل إلى أربع سنوات.

أغلقت Yahoo China في وقت لاحق خدمة البريد الإلكتروني وبوابة الويب الخاصة بها ، لكن العلامة التجارية احتفظت بمركز بحث وتطوير عالمي في بكين حتى عام 2015 ، عندما تم إغلاقها.