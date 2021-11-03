شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف أحدث خطأ في Windows 11..ينتج آلاف المجلدات الفارغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد Windows 11 على نفس جوهر نظام التشغيل Windows 10 لتحقيق الاستقرار، لكن نظام التشغيل الجديد لكنه ورث إحدى المشكلات، تتعلق بمئات أو آلاف المجلدات الفارغة المخزنة في عمق محرك الأقراص C: والتي تتراكم بشكل خامل أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قام الأشخاص بإبلاغ Microsoft بالمشكلة في الماضي ، ولكن يبدو أنه لا يزال ينتقل إلى Windows 11. أبلغ أحد المستخدمين عن العثور على 2451 مجلدًا فارغًا وفقا لما نقله موقع Digitaltrends.

وعلي الرغم من ذلك فإن المجلدات الإضافية لا تؤثر على الأداء، كما أنها لا تشغل مساحة من الناحية الفنية ، إلا أنها كمية ضئيلة.

وأبلغ MSPowerUser أن المجلدات مرتبطة بأداة معالجة وقت تشغيل حزمة التوفير، والتي تزود جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل أساسي بملفات التكوين المحددة مسبقًا، طالما كانت المجلدات فارغة، وتراها على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows 11 ، يمكنك حذفها دون أي مشاكل.

تحتوي جميع المجلدات على الامتداد .tmp ، مما يشير إلى أنها كانت في مرحلة ما تستخدم للنسخ الاحتياطي للبيانات مؤقتًا أو تخزين المعلومات في ذاكرة التخزين المؤقت.

ويبدو أن Windows يقوم تلقائيًا بحذف أي ملفات موجودة داخل هذه المجلدات ، وليس المجلدات نفسها، لذا فإن عدم حذفها لا يدعو للقلق حيث لن يكون هناك أي فرق أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتوفر Windows 11 كتحديث مجاني لنظام التشغيل Windows 10 في الوقت الحالي، ولكن ما لم تكن مستعدًا للعبث بتطبيقات Android أو تجربة أصوات نظام التشغيل الجديدة فلن تحتاج إلى الترقية، تدعم Microsoft نظام التشغيل Windows 10 حتى عام 2025، لذلك سيكون لديك متسع من الوقت للترقية باستمرار.