شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. أبل لن تدعم هواتف أيفون المقبلة بشرائح 3 نانومتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث تقارير أن شركة ابل لن تدعم أجهزة الشركة أو هواتف iPhone 14 بالشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، حيث ستستمر أبل في استخدام الشرائح المميزة بعملية تصنيع بدقة 4 نانومتر في 2022.

سبب عدم الدعم:

حيث يعود السبب في تأخر وصول الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر لأجهزة ابل العام المقبل، لبعض الصعوبات التي تواجه TSMC في إنتاج الشرائح، نتيجة لبعض العقبات في إنتاج الشركة في الهند.

فيما أشارت بعض المصادر المطلعة على خطط TSMC من مهندسي الشركة، أن الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر لن تتوفر لهواتف iPhone 14 في 2022.

وعلى جانب أخر يؤكد التقرير على أنه بالرغم من تأخر TSMC عن إنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، إلا أنها ستكون أولى الشركات المصنعة للشرائح في الأسواق.