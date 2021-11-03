إليكم أهم مميزات استوديو جوجل للبيانات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

تقدم جوجل أداة هامة للعاملين بمجال تحليل البيانات وعلومها، وهي استوديو جوجل للبيانات، وتساعدك هذه الأداة على تحليل البيانات وتخيلها عبر مجموعة من الرسوم البيانية الواضحة حتى تتمكن من الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن.

ويمكنك استخدام هذه الأداة والاستفادة منها ببساطة وسهولة، حيث تستخدم جوجل واجهة سهلة لجعلها تناسب المبتدئين والمحترفين.

كما تستطيع الوصول إلى هذه الأداة مجانًا، وهي تعمل عبر اختيار مجموعة من البيانات لتكون المصدر، ويمكنك استخدام جداول جوجل أو إكسيل.

ومن ثم يعمل الذكاء الاصطناعي على جمع البيانات من أكثر من مصدر ويسمح لك بالتعامل معها بشكل تفاعلي عبر الواجهة.

لذلك كل ما تحتاجه حتى تستخدم استوديو بيانات جوجل هو جدول بيانات ترغب في تحليله ومن ثم إدخاله وتحديده.

وتقدم الأداة مجموعة من المميزات المتنوعة وأهمها:

واجهة سهلة الإستخدام

تعتبر واجهة استوديو جوجل للبيانات أحد أهم مميزاته، حيث تستطيع عبرها التعامل مع جميع البيانات التي تدخلها وتحليلها.

وتستطيع اختيار تصميم الجداول أو الرسوم البيانية كما ترغب من مجموعة من النماذج المصممة مسبقًا داخل الاستوديو.

ويمكنك عبر الواجهة تغيير مصادر البيانات أو الوصول إلى البيانات التي قمت بتحليلها مؤخرًا، كما تستطيع اكتشاف معلومات جديدة عبر هذه البيانات من القسم الخاص بها.

جمع البيانات عبر أكثر من مصدر في استوديو جوجل للبيانات

يوفر عليك الاستوديو الوقت والمجهود في إدارة أكثر من مصدر للبيانات، حيث تستطيع إضافة بيانات من إكسيل أو جوجل درايف.

وتستطيع الأداة تحليل أكثر من 800 زوج من البيانات بالإضافة إلى استيراد البيانات من التطبيقات الخارجية مثل Funnel و TapClicks وبائعي أمازون.

وذلك بالإضافة إلى تحليل البيانات وجمعها من أكثر من مصدر مختلف مثل أدوات تحليل أداء المواقع وغيرها.