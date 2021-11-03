شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تودع جهاز iPad من الجيل الرابع بعد 9 سنوات من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح iPad من الجيل الرابع من أبل الآن منتجًا قديمًا، حيث تم إطلاق الجهاز في عام 2012 ولم يعد مؤهلاً لإصلاح الأجهزة في جميع أنحاء العالم، حيث تم الإبلاغ عن التحديث بواسطة Macrumors التي تقول إنها شاهدت مذكرة داخلية تعلن أن الجيل الرابع من أبل iPad قد عفا عليه الزمن"obsolete "

وللتذكير، تم إطلاق الجهاز في عام 2012 جنبًا إلى جنب مع أبل iPad Mini، وكان هذا هو أول جهاز لوحي من أبل مزود بمنفذ Lightning، متخليًا عن الموصل ذي 30 سنًا، ويحتوي الجيل الرابع من أبل iPad على مجموعة شرائح A6X مع ما يصل إلى ضعف أداء وحدة المعالجة المركزية مقارنةً بالمعالج السابق A5X في جهاز iPad من الجيل الثالث.

ووفقًا للمذكرة، أعلن صانع iPhone أيضًا أن طراز عام 2012 من Mac mini قد عفا عليه الزمن.

ما هي منتجات أبل العتيقة "obsolete Apple product":

تصنف أبل المنتجات على أنها عتيقة بعد أن تتوقف عن توزيعها لأكثر من خمس سنوات أو أقل من سبع سنوات، حيث أن منتجات أبل القديمة "Vintage Apple products" مؤهلة للإصلاح، على الرغم من أنها تخضع لتوافر جزء منها.

وفي حين أن منتجات أبل العتيقة هي تلك التي لم تكن متوفرة في متجر أبل لأكثر من سبع سنوات، هذه المنتجات غير مؤهلة للإصلاح، ومع ذلك، يمكن إصلاحها بواسطة شبكة تضم أكثر من 5000 فني معتمد من أبل.

لن تقدم أبل إصلاح الجيل الرابع من iPad، الذي عفا عليه الزمن الآن، ومع ذلك، فإن الإصلاح من الفنيين المعتمدين سيعتمد على توفر الأجزاء من مصادر خارجية، نظرًا لعمر الجهاز، لن يكون الإصلاح أرخص.