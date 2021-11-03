شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبير المسئولين التنفيذيين: فيس بوك يعمل على طرق لحماية المستخدمين في "metaverse" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الشؤون العالمية بشركة فيس بوك، نيك كليج، إن الشركة تعمل على إيجاد طرق لحماية المستخدمينفي metaverse، حيث غيرت الشركة اسمها الأسبوع الماضي إلى Meta Platforms Inc لتعكس تركيزها على بناء "metaverse"، وهي بيئة افتراضية مشتركة تراهن على أنها ستكون خليفة للإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وقال كليج، إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 15 عامًا حتى تؤتي ثمارها، وقال إنه سيكون هناك وقت للشركة لبناء إجراءات حماية للأمان والخصوصية، وأضاف في مقابلة مع زووم: "هذه المرة يمكننا العمل مع الأكاديميين، ويمكننا العمل مع المشرعين، ويمكننا العمل مع المنظمين معًا وبشكل تعاوني، لوضع قضبان الحماية في مكانها قبل أن تنضج التكنولوجيا".

وواجهت شركة فيسبوك، التي خضعت لفحص طويل من قبل المنظمين والمشرعين بسبب نهجها تجاه سلامة المستخدمين وخصوصياتهم والفشل في ضبط انتهاكات النظام الأساسي مثل خطاب الكراهية، انتقادات متزايدة بعد أن قامت الموظفة السابقة فرانسيس هوغن بتسريب وثائق داخلية قالت إنها تظهر الشركة، ضع الربح قبل أمان المستخدم.

وقالت الشركة إن الوثائق استخدمت لتقديم صورة مزيفة لعملها، وتحدثت Haugen يوم الاثنين في Web Summit في لشبونة، وحثت الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على التنحي وجادل بأن فيس بوك يجب أن يخصص الموارد لضمان السلامة على المنصات الحالية بدلاً من الاستثمار في metaverse.

وقال كليج إنه "لم يكن خيارًا إما / أو خيارًا" بين مسؤولياته الحالية والاستثمار في metaverse، وقال أيضًا إنه نظرًا لأن metaverse يجب أن يكون "نظامًا بيئيًا قابلاً للتشغيل البيني"، فإن معايير محتوى الشركة يجب أن تكون متسقة مع شركات التكنولوجيا الأخرى التي تبني من أجل metaverse.

وقال إن بروتوكولات ومعايير هذا التشغيل البيني ستكون "بعضًا من أصعب وأهم أعمال السياسة"، وقد أعلن فيس بوك يوم الثلاثاء عن شركاء أوروبيين جدد في صندوق أبحاث وبرامج XR، وهو استثمار لمدة عامين بقيمة 50 مليون دولار يقول إنه سيساعده في بناء metaverse بمسؤولية.