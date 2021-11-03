شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح للمستخدمين "حذف الرسائل" بعد إرسالها في أي وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتس آب مؤخرًا الإصدار التجريبي من Android 2.21.23.1، ووفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo، يُظهر التحديث التغييرات الجديدة التي قد تأتي حاليًا على ميزة الحذف للجميع.

ويسمح واتس آب حاليًا لمستخدميه بحذف الرسائل من الدردشات الشخصية وكذلك الجماعية في غضون ساعة تقريبًا - ساعة و8 دقائق و16 ثانية على وجه الدقة، وبعد حذف الرسالة، يعرض التطبيق إشعارًا نصه "تم حذف هذه الرسالة"، ويجب على القراء ملاحظة أن الميزة تعمل فقط في حالة عدم قراءة المستلم للرسالة قبل الحذف.

لكن يشير التطوير الجديد إلى إمكانية زيادة هذا الحد الزمني إلى وقت غير محدد في تحديث مستقبلي.

ما هي المهلة الجديدة غير المحددة؟

وشاركت WaBetaInfo، في تقريرها، لقطة شاشة سمحت لها بحذف رسالة عمرها ثلاثة أشهر، حيث أن المهلة الزمنية لحذف رسالة في المستقبل يمكن أن تكون غير محددة، وهذا يعني أن مستخدمي واتس آب في المستقبل سيكونون قادرين على حذف "دون التفكير في وقت إرسالها".

ويقول التقرير: "يسمح الإصدار الجديد من" حذف الرسائل للجميع "بحذف رسالة تم إرسالها منذ 3 أشهر: وذلك لأن واتس آب يخطط لتغيير الحد الزمني في تحديث مستقبلي".

هل هناك أي جدول زمني للميزة الجديدة؟

يقول التقرير أن هذا الإصدار الجديد من حذف الرسائل للجميع قيد التطوير، وكما ذكرنا سابقًا، تم تقديمه مع الإصدار التجريبي الجديد 2.21.23.1 من Android، وتم تقديم ميزة "الحذف للجميع" من واتس آب لأول مرة في عام 2017. في وقت الإصدار، تم تعيين الحد الزمني لحذف الرسالة على 7 دقائق، وقد تم رفع الحد إلى أكثر من ساعة بعد شهر.