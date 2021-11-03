شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تتخلى عن نظام التعرف على الوجه.. هل يؤثر على مستخدمى المنصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيسبوك أنها ستغلق نظام التعرف على الوجه الخاص بها، والذي يحدد هوية المستخدمين تلقائيًا في الصور ومقاطع الفيديو، مستشهدة بالمخاوف المجتمعية المتزايدة بشأن استخدام هذه التكنولوجيا.

وكتب جيروم بيسنتي، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، في منشور على مدونة: "لا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامه"، "وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن قصر استخدام التعرف على الوجه في مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام أمر مناسب."

وتأتي إزالة التعرف على الوجه من قبل أكبر منصة وسائط اجتماعية في العالم في الوقت الذي واجهت فيه صناعة التكنولوجيا حسابًا على مدار السنوات القليلة الماضية بشأن أخلاقيات استخدام التكنولوجيا.

ويقول النقاد إن تقنية التعرف على الوجه التي تحظى بشعبية بين تجار التجزئة والمستشفيات والشركات الأخرى لأغراض أمنية - يمكن أن تعرض الخصوصية للخطر وتستهدف الفئات المهمشة وتطبيع المراقبة المتطفلة.

وأنهت شركة IBM مبيعات منتجات التعرف على الوجه بشكل دائم، وعلقت مايكروسوفت وأمازون المبيعات للشرطة إلى أجل غير مسمى، وتأتي هذه الأخبار أيضًا في الوقت الذي يخضع فيه فيسبوك لتدقيق مكثف من المنظمين والمشرعين بشأن سلامة المستخدم ومجموعة واسعة من الانتهاكات على منصاته.

وقالت الشركة، التي أعادت تسمية نفسها الأسبوع الماضي إلى Meta Platforms Inc، إن أكثر من ثلث مستخدمي فيس بوك النشطين يوميًا اختاروا إعداد التعرف على الوجوه على موقع التواصل الاجتماعي، وسيؤدي التغيير الآن إلى حذف "قوالب التعرف على الوجه" لأكثر من أكثر من مليار شخص.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الإزالة ستطرح عالميًا ومن المتوقع أن تكتمل بحلول ديسمبر، ورحبت جماعات الدفاع عن الخصوصية والحقوق الرقمية بهذه الخطوة، وقال آلان بتلر، المدير التنفيذي لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، "لقد عانى مستخدمو الإنترنت لفترة طويلة جدًا من انتهاكات البيانات الشخصية بدافع من Facebook ومنصات أخرى.

ودعا EPIC أولاً إلى إنهاء هذا البرنامج في عام 2011"، على الرغم من أنه قال إن لوائح حماية البيانات الشاملة لا تزال مطلوبة في الولايات المتحدة، وقال آدم شوارتز، كبير محامي الموظفين في مؤسسة الحدود الإلكترونية، إنه على الرغم من أن عمل فيسبوك يأتي بعد تحركات من شركات التكنولوجيا الأخرى، إلا أنه يمكن أن يمثل "لحظة بارزة في الابتعاد الوطني عن التعرف على الوجوه".

لكن لم يستبعد فيسبوك استخدام تقنية التعرف على الوجه في منتجات أخرى، قائلاً إنه لا يزال يعتبرها "أداة قوية" للتحقق من الهوية على سبيل المثال، حيث لطالما كان برنامج التعرف على الوجه الخاص بالشركة موضوعًا للتدقيق.

وأدرجتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضمن المخاوف عندما فرضت غرامة على Facebook بقيمة 5 مليارات دولار لتسوية شكاوى الخصوصية في عام 2019، وافق قاضٍ هذا العام على تسوية فيسبوك بقيمة 650 مليون دولار لدعوى جماعية في إلينوي بشأن مزاعم قامت بجمعها وتخزينها بيانات بيومترية للمستخدمين دون موافقة مناسبة.