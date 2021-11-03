شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Firefox من Mozilla لنظامي التشغيل Android وiOS يحصل على صفحة رئيسية مُجدَّدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Mozilla واجهة جديدة لمتصفح Firefox فى مايو الماضى، وتحصل نسخة الجوال منها على صفحة رئيسية محسنة مع العديد من الميزات الجديدة بناءً على ملاحظات المستخدمين للمساعدة في جعل التصفح أكثر شمولاً وفعالية وفقا لما نقله موقع Digitaltrends.

وتوفر الصفحة الرئيسية الجديدة على Firefox لنظامي Android و iOS أقسامًا مخصصة لتحسين كيفية تصفح المستخدمين لهواتفهم الذكية.

وعلى سبيل المثال، يتيح لك "الرجوع إلى الوراء" فتح آخر علامة تبويب نشطة بسرعة كنت تتصفحها. إلى جانب أحدث علامات التبويب، يعرض Firefox أيضًا أحدث الإشارات المرجعية، بحيث يمكنك الدخول مرة أخرى في مجموعة المعلومات دون بذل الكثير من الجهد للعثور على علامة التبويب التي تم فتحها أو حفظها مسبقًا.

ومع الإشارات المرجعية الحديثة ، يضع Firefox لنظام Android تلقائيًا عمليات البحث الأخيرة للأيام الـ 14 الماضية في مجموعات ملائمة لمساعدة المستخدمين على استيعاب جميع المعلومات حول موضوع واحد أو تسهيل البحث عن المراجعات قبل شراء منتج.

ويأتي Firefox أيضًا مزودًا بميزة تساعدك على إلغاء تشويش قائمة علامات التبويب النشطة. بخلاف Chrome ، الذي يتيح لك الآن فرز علامات التبويب إلى مجموعات، سيقوم Firefox تلقائيًا بأرشفة علامات التبويب المفتوحة التي لم تزرها في آخر 14 يومًا.

ستنتقل علامات التبويب هذه إلى "حالة غير نشطة"، مما يعني على الأرجح أنها لن تشغل مساحة بعد الآن على شبكة علامات التبويب، ولكن يمكن الوصول إليها بشكل منفصل، الميزة مقصورة حاليًا على Firefox على نظام Android ومن المتوقع أن تصل إلى إصدار iOS قريبًا.

ويمنح Firefox على Android المستخدمين الآن القدرة على فرز المقالات من Pocket بناءً على الفئات المختلفة المرتبطة بالمحتوى، سيكونون قادرين على الاختيار من بين فئات مثل Must-Reads، والتكنولوجيا، والفضاء، والصحة، والعلوم باستخدام علامات تبويب يسهل الوصول إليها.

وصفحة Firefox الرئيسية الجديدة متاحة على Firefox لنظام Android و Firefox لنظام iOS. يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق الكمبيوتر للحصول على ميزات إضافية، بما فى ذلك القدرة على المزامنة عبر جميع الأجهزة وكلمات المرور المشتركة والمزيد.