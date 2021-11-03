«ثقب أسود» غامض على خرائط جوجل يثير التساؤلات

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار "ثقب أسود" تم اكتشافه في خرائط جوجل، الكثير من التساؤلات، وذلك بعدما تم اكتشافه من قبل أحد مستخدمي موقع Reddit.

وكان المستخدم قد نشر صورة على موقع Reddit تظهر شكلاً مثلثاً أسود اللون تحيط به المياه من كل جانب.

وشهد الموقع نقاشات عديدة حول ما إن كان هذا "الثقب الأسود" في الواقع جزيرة، أو بوابة لعالم آخر أو قاعدة عسكرية سرية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإنه بعد البحث والتدقيق في خرائط جوجل، تبين في النهاية أنه جزيرة مرجانية تابعة لجمهورية كيرابيتي، وهي معروفة باسم جزيرة فوستوك.

وأفاد موقع "بيزنس انسايدر" بأن الكثيرين علقوا على هذه الظاهرة، أن جوجل غالبا ما يطمس المواقع العسكرية وغيرها من المواقع "السرية" لتجنب الكشف عن معلومات حول مكان وجود هذه المواقع، وهو ما أثار التكهنات حول هذه الحالة.

وقال أحد مستخدمي Reddit: "كان أول ما فكرت به أنه مكان خاضع للرقابة. ليس من المنطقي أن يتحول لون التكوين الطبيعي إلى اللون الأسود في مثل هذه الجزر المرجانية الصغيرة الضحلة".

وشرح عدد من مستخدمي Reddit أن "الثقب الأسود" كان في الواقع جزيرة فوستوك، وهي جزيرة مرجانية يزعم أنها غير مأهولة على بعد حوالي 2280 كم شرق سيدني، أستراليا.