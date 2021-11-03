خلال قمة جلاسكو.. رئيس الوزراء البريطاني يحذر من «غرق الإسكندرية» بسبب تغير المناخ.. وأول رد رسمي من الحكومة

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر رئيس الوزراء البريطاني من تعرض عدة مدن للغرق بسبب التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن مدن مثل "الأسكندرية" تحت هذا الخطر.

وقال جونسون، في كلمته التي ألقاها خلال قمة المناخ جلاسكو كوب 26، إن ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية 4 درجات قد يؤدي لغرق عدد من المدن

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نعلم ما يخبرنا به العلماء وتعلمنا ألا نتجاهلهم، 4 درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية شانجهاي، جميعها ستغرق تحت المياه وكلما فشلنا أكثر بالتعامل ازداد الأمر سوءا.."

وأكد بوريس جونسون أن نهاية العالم أصبحت قريبة، وعملية ضخ الكربون في الهواء متسارعة، مطالباً بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير لمواجهة التغيرات المناخية

أول رد من محافظة الإسكندرية

وأثارت تصريحات جونسون ردود أفعال واسعة في مصر، في ظل تخوفات حول مصير المدينة الساحلية التي ذكرها جونسون في كلمته.

ورد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، على تحذير رئيس الوزراء البريطاني، قائلاً إن "السيول والأمطار تزداد كل عام في محافظة الإسكندرية منذ 2015 وتسبب مشكلات كبيرة فيها، وخاصة النوات التي تؤدي إلى أمواج عاتية".

وأكد الشريف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي أحمد موسى مساء الثلاثاء، أن الدولة تعمل جاهدة لوضع حواجز إسمنتية لحماية الشواطئ في العديد من المناطق كمنطقة القلعة، والمناطق التي تشهد زيادة في ارتفاع منسوب المياه ومخاطر، موضحا أن تلك الحواجز إما تحت المياه أو مرتفعة عن السطح.

وأشاد محافظ الإسكندرية بجهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف 1.3 مليار جنيه لمنظومة الصرف الصحي في الإسكندرية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وجه ببدء وزارة الإسكان العمل على تعديلات الصرف الصحي لمواجهة الأمطار والنوات وكميات المياه التي ازدادت.

وزارة الري تعلّق

من جانبه، علّق المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المنهندس محمد غانم، على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني.

وقال غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، إنه "بالفعل في تيارات مناخية يكون لها تأثير واضح على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر وحتى الآن في دراسات مختلفة ومتنوعة بتحدد بشكل تقريبي الزيادة هذه ستكون قد ايه ولكن نحن نتكلم عن حدود متر وهذا يختلف من دراسة إلى أخرى.."

وأضاف المتحدث: "نحن مش مستنيين أن المشكلة تحصل وبعدين نبدأ بالتحرك، إحنا بدأنا من سنين، في تغيرات مناخية أصبحت يمكن شديدة القسوة وشديدة التطرف مش بس في مصر بل في العالم كله يعني احنا شايفين منذ فترة قريبة الي حصل في ألمانيا والي بحصل الأيام هذه في أوروبا من فيضانات وخلافه.. بالتالي إحنا عارفين ان في تغيرات مناخية قوية بتحصل.. وبالفعل إحنا من المشاريع الي بدأناها قبل سنوات كان مشاريع حماية الشواطئ.."