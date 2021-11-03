شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اطلع على أهم نصائح ناسا لمراقبة السماء لشهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا للتو أهم نصائحها لاكتشاف الأشياء الممتعة في السماء في الأسابيع المقبلة، تشمل المعالم البارزة "انزلاق" القمر فوق الكواكب الثلاثة، وخسوفًا جزئيًا للقمر وعودة نجوم الشتاء وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

مناورات القمر

أولاً، من 6 إلى 11 نوفمبر يمكنك مراقبة ظهور القمر وهو ينزلق ببطء شديد متجاوزًا الزهرة وزحل والمشتري.

ستكون قادرًا على تحديد القمر والكواكب في خط قطري قريب بعد غروب الشمس من خلال النظر إلى الجنوب / الجنوب الغربي.

"على وجه الخصوص، إذا خرجت لإلقاء نظرة في 7 نوفمبر، فستجد الهلال الذي يبلغ من العمر أربعة أيام على بعد درجتين تقريبًا من كوكب الزهرة.

خسوف القمر الجزئى

في وقت لاحق من الشهر في 18 و19 نوفمبر، ستكون قادرًا على اكتشاف خسوف جزئي للقمر - وهي ظاهرة تحدث عندما ينزلق القمر فى ظل الأرض.

كما توضح خريطة الرؤية، سيتمكن الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا من مشاهدة الكسوف - إذا سمح الطقس بذلك، وسيكون أيضًا قابلاً للمشاهدة فى أجزاء أخرى كثيرة من العالم، على الرغم من أن معظم أوروبا ستغيب عن هذه المناسبة.

سيتمكن الناس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من مراقبة الكسوف الجزئي بعد الساعة 2 صباحًا بقليل، قبل أن يصل إلى الحد الأقصى في الساعة 4 صباحًا، وهذا يعني أنه على الساحل الغربي، سيبدأ الكسوف في الساعة 11 مساءً بقليل ، مع حدوث الذروة.

وقالت ناسا: "قد لا يكون الخسوف الجزئي للقمر مذهلاً تمامًا مثل الخسوف الكلي للقمر حيث يكون القمر مغطى بالكامل بظل الأرض، لكنه يحدث بشكل متكرر أكثر".

نجوم الشتاء

أتقول وكالة ناسا إنه إذا نظرت شرقًا في وقت متأخر من الليل خلال هذا الشهر، فيجب أن تكون قادرًا على اكتشاف النجوم العائدة من سماء الشتاء الشمالية، والتي ترتفع متأخرة وتقف عالياً فى الجنوب عند الفجر.

"ستجد مجموعة نجوم Pleiades التي تقود كوكبة الثور والثور والصياد Orion ، يليها ألمع نجم في السماء Sirius - كلهم ​​يعودون ليبقينا بصحبة ليالي الشتاء الطويلة في نصف الكرة الشمالي، وقالت وكالة الفضاء، مضيفة أن النجوم ستظهر أيضًا للناس في نصف الكرة الجنوبي في ليالي أقصر مع اقتراب الربيع نحو الصيف.