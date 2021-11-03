شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجربة لا مثيل لها مع سماعة HUAWEI FreeBuds 4 الأفضل في توافقها مع أنظمة التشغيل المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت السماعات اللاسلكية شريك لا غنى عنه في عالمنا اليوم، حيث يمكنك استخدامها بسهولة أثناء قضاء مهامك اليومية، لذا تقدم لك هواوي سماعتها الجديدة FreeBuds 4 كأفضل اختيار يمكنك الحصول عليه في مصر، حيث تدعم الاتصال بأكثر من جهاز في وقت واحد، وتتوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة بكفاءة تامة، كما تعمل على إلغاء الضوضاء بالأماكن الأكثر صخباً وتوفر صوتاً بجودة الاستوديو.

تتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds 4 بلونين هما White Ceramic وSilver Frost. ويمكن للعملاء الحصول على السماعة الجديدة من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين في مصر.

وتتوافق سماعات HUAWEI FreeBuds 4 مع أنظمة تشغيل مختلفة بما في ذلك Android وiOS. وللحصول على تجربة أكثر ملاءمة، يمكن للمستخدم تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو تنفيذ عناصر تحكم متنوعة، مثل اكتشاف الارتداء، وأدوات التحكم السريعة، واستعلام الحالة، والتحكم في إلغاء الضوضاء، وإدارة الجهاز.

كما تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بقدرتها على دعم الاتصال المزدوج بأنواع مختلفة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب الشخصية والساعات الذكية وأجهزة التلفاز الذكية ضمن أجهزة هواوي التي تعمل بجميع السيناريوهات، إلى جانب دعمها للاتصال بالأجهزة الذكية التي تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة مثل Android وiOS وWindows، مما يحقق اتصالاً متزامناً مع الأجهزة الذكية لأنظمة التشغيل والعلامات التجارية المختلفة.

وتقدم تقنية إلغاء ضوضاء الميكروفون المزدوج بسماعات HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة أداء محسّن لإلغاء الضوضاء حيث أنها تضمن التقاط الميكروفونات للضوضاء المحيطة بالمستخدم بدقة أكبر، لتعزيز إلغاء الضوضاء بشكل فعال عبر سيناريوهات الارتداء المختلفة حتى في الأماكن الأكثر ازدحاماً وزخماً، كما تستخدم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تقنية إلغاء الضوضاء المتوافقة مع الأذن (AEM) التي تكتشف تلقائياً شكل الأذن وتحدد الإعداد الأمثل لإلغاء الضوضاء، مما ينتج عنه تجربة إلغاء ضوضاء أكثر راحة.

تأتي HUAWEI FreeBuds 4 كأحدث سماعات من هواوي مزودة بوحدة مضخم صوت 14.3 مم مطورة بالكامل مع نطاق تردد واسع يصل إلى 40 كيلو هرتز، مما يوفر صوتاً غامراً بجودة الاستوديو يكشف التفاصيل الغنية لكل نغمة، بالإضافة إلى أنها ترتقي بسماعات الأذن إلى مستوى جديد من خلال محرك طاقة معزز للصوت.

و قد حرصت هواوي عند تصميم HUAWEI FreeBuds 4 على تحسين انحناء وحجم السماعات وصقلها على المستوى الجزئي، والذي يناسب الأذنين بشكل أفضل، مما يوفر راحة أفضل وإلغاء محسّن للضوضاء بفضل الإغلاق المحكم، كما تتيح سماعات HUAWEI FreeBuds 4 للمستخدم تجربة تفاعلية ذكية بفضل عناصر تحكم ذكية ومخصصة تسمح بتمكين إلغاء الضوضاء النشطة بسهولة، وضبط مستوى الصوت، والرد على المكالمات، والضغط على تشغيل، وتبديل الأغاني مباشرة من السماعات، مع أدوات تحكم بسيطة مثل التمرير والنقر المزدوج والضغط لفترة طويلة.