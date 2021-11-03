شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "السيارة الطائرة" تتخذ خطوة نحو التسويق التجارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطت طائرة كهربائية شبيهة بالطائرة بدون طيار طورتها شركة ناشئة في اليابان خطوة مهمة نحو التسويق التجاري بعد حصولها على شهادة سلامة من الحكومة.

كشفت SkyDrive ومقرها طوكيو النقاب عن نسخة مبكرة من مركبتها الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) في عام 2018، قبل تحقيق أول رحلة تجريبية تجريبية لها العام الماضي وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

التصميم الحالي للسيارة الطائرة SD-03 من SkyDrive له مقعد واحد بجسم يقارب حجم سيارة صغيرة، تشبه طائرة بدون طيار كبيرة، فهي تطير باستخدام ثمانية مراوح (مجموعتان في نهاية أربعة أذرع) ويمكن أن تصل سرعتها إلى 30 ميلاً في الساعة (حوالي 50 كم / ساعة) خلال الرحلات التي تصل مدتها إلى 10 دقائق.

كانت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية (MLIT) قد أصدرت منذ أيام، شهادة تؤكد أن تصميم وهيكل وقوة وأداء SD-03 يلبي متطلبات السلامة والبيئة اللازمة لمثل هذه الطائرات، تقول SkyDrive إنها المرة الأولى التي يقبل فيها MLIT طلبًا للحصول على سيارة طائرة.

تضع الشهادة SkyDrive على طريق تسويق الطائرة في عام 2025. إذا تمكنت من تجاوز العقبات التنظيمية المتبقية ، فإنها تريد استخدام SD-03 لخدمة التاكسي الجوي خلال حدث Osaka Kansai Expo في نفس العام.