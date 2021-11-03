Super Game.. أضخم تعاون في مجال الألعاب الالكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - تتعاون Microsoft وSEGA على مبادرة “Super Game” الجديدة، وهو مشروع سيسمح للمطورين بإنشاء “ألعاب عالمية واسعة النطاق” تعمل في السحابة.

تم إصدار بعض التفاصيل حول كيفية عمل الصفقة، بالإضافة إلى حقيقة أن SEGA التي تتخذ من طوكيو مقراً لها تستكشف إنشاء عناوين على منصة Azure cloud من Microsoft.

تتوفر مبادرة الألعاب السحابية الخاصة بشركة Microsoft عبر Xbox Game Pass، وهي خدمة اشتراك عبر الأنظمة الأساسية تتميز بعناوين SEGA مثل سلسلة “Yakuza” الناجحة.

وتقول SEGAإنّ الشراكة ستسمح لها بالمضي قدماً في “Super Game”وإنشاء مشاريع أوسع نطاقاً تعمل في جميع أنحاء العالم، لكنها لم تؤكد أي عناوين أو تفاصيل.

زادت الشراكة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنّ شركة Redmond التابعة لميكروسوفت في واشنطن، تدرس محاولة لشراء SEGA، حيث تتمتع الشركتان بتاريخ طويل من الشراكات، بما في ذلك سلسلة من الألعاب التي نالت استحساناً كبيراً.

لا تسمح الألعاب السحابية للمطورين بتوسيع نطاق ألعابهم بشكل كبير عن طريق نقل البيانات من أجهزة المستخدمين فحسب، بل يمكنها أيضاً السماح بمزيد من البرامج المتعطشة للطاقة، وقطع العلاقات مع الأجهزة الضخمة عن طريق بث اللعبة عبر الإنترنت.

يأتي حماس Microsoft العميق في القطاع الناشئ حيث ينظر إلى Xbox على نطاق واسع على أنها على الأقدام الخلفية في معركة وحدة التحكم مع Sony PlayStation.

شعار مايكروسوفت

وقالت SEGA: “كلما عملنا مع Microsoft على هذه التوجهات كلما زادت سرعتها في المستقبل، فإنّ الهدف هو تحسين عمليات التطوير والاستمرار في تقديم تجارب عالية الجودة للاعبين باستخدام تقنيات Azure cloud”.

يقترح SlashGear أنّ الأمر قد يكون لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت (MMO)، وهو عنوان مباشر يركز على المجتمع واللعب عبر الإنترنت.

من شأن بناء لعبة في Azure cloud أن يسمح بتشغيلها على وحدات التحكم والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأي جهاز مستقبلي متصل بالإنترنت.

أثبتت ألعاب الخدمة المباشرة، مثل Destiny 2 وApex Legends، أنها تحظى بشعبية لا تصدق، حيث تربط اللاعبين حول العالم.

على الرغم من أنّ SEGA لم تقل ما ستكون عليه “Super Game”، فقد ذكرت سابقاً خططاً لـ IP جديد، مما يشير إلى أنها لن تستند إلى شخصيات موجودة مثل Sonic The Hedgehog.

ومع ذلك، فإنّ الاتفاق الجديد هو تحالف استراتيجي مقترح، بدلا ًمن تولي أو الاندماج بين شركتي التكنولوجيا.

تقول SEGA إنّ التحالف سيشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجيتها المتوسطة إلى طويلة الأجل، مما يسمح للشركة بالمضي قدماً في “Super Game”.

وتقول الشركة إنّ هذه “مبادرة جديدة لتطوير عناوين جديدة ومبتكرة حيث يتم التركيز على “العالمية” و “الإنترنت” و “المجتمع” و “استخدام الملكية الفكرية”.

إنهم يأملون في الاستفادة من انتشار شبكة اتصالات الهاتف المحمول 5G، وشبكة الانترنت المنزلي االسريع، وكون الناس دائماً على الأجهزة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ” محتوى ترفيهي عالي الجودة في أي وقت.”

هذه البيئة الجديدة المتصلة بشكل جيد للغاية تجبر صناعة الألعاب على التكيف والتطور، مما يؤدي إلى أدوات وتقنيات أكثر تطوراً.

تقول SEGA: “على هذا النحو، تستمر ألعاب الفيديو في النمو كوسيلة رئيسية للاعبين على مستوى العالم، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تجارب الألعاب والمجتمعات التي أصبحت أكثر تنوعاً ويمكن تحقيقها”.

إنّ الإعلان الحالي هو “المستوى الأعلى”، مع اتفاقيات للشركتين للعمل معاً من أجل ” بناء المزيد من الثورات التكنولوجية مع مجالات مثل البنية التحتية للشبكة وأدوات الاتصال اللازمة للخدمات العالمية عبر الإنترنت”

وقال يوكيو سوجينو، الرئيس ومدير العمليات في شركة SEGA، إنّ هذه الخطوة تسمح لهم بالتكيف مع تنويع أساليب العمل والتغيرات المحتملة في البنية التحتية.

“من خلال النظر في شراكة استراتيجية مع مايكروسوفت، نحن نسعى إلى مزيد من التقدم في تطوير اللعبة لدينا بحيث يمكن للمشجعين في جميع أنحاء العالم أن يتمتعوا بعناويننا.

“في هذا الصدد، نهدف إلى بناء تحالف يستخدم قدرات تطوير الألعاب القوية من SEGA وبيئة التطوير والتكنولوجيا المتطورة من Microsoft.”

وصفت سارة بوند، نائبة الرئيس في شركة Microsoft Corporation، SEGA بأنها “شريك هائل” للشركة عندما يتعلق الأمر بتطوير اللعبة.

وأضافت: “نتطلع إلى العمل معاً أثناء استكشافهم طرقاً جديدة لإنشاء تجارب ألعاب فريدة للمستقبل باستخدام تقنيات Microsoft cloud.

“معاً سنعيد تصور كيفية بناء الألعاب واستضافتها وتشغيلها، بهدف إضافة المزيد من القيمة للاعبين وSEGA على حد سواء.”