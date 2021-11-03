كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أطلقت شركة غوغل تحديثات جديدة لمعالجة بعض مشكلات هواتف Pixel، وذلك ضمن التحديثات الشهرية التي اعتادت غوغل على إطلاقها لتصحيح بعض الأخطاء في الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التحديثات التي أعلنت عنها غوغل يوم الاثنين الأول من نوفمبر الجاري خصصت لبعض هواتف Pixel، وهي الهواتف التي أطلقت منذ مايو 2019 والهواتف التي تلتها من هذه الفئة.

وتعالج التحديثات الجديدة تبعا للخبراء مشكلات كان يعاني منها بعض مستخدمي الأجهزة المذكورة، منها مشكلة حالت دون ظهور أصوات الإشعارات عند بعض التطبيقات.

كما حملت التحديثات تحسينات في جودة عرض الأصوات للهواتف، وتحسينات لبعض ميزات الشحن اللاسلكي، وتحسين استجابة السطوع التلقائي في شاشات الأجهزة المحمولة، وتحسينات لميزة “صورة داخل صورة” في الهواتف، فضلا عن تحسينات لضمان استقرار الاتصالات في الهواتف.

ومع التحديثات الجديدة ستتحسن بعض الخصائص الأمنية في هواتف Pixel، كما ستتحسن في تلك الأجهزة ميزات عرض لوحات المفاتيح مع مختلف واجهات الاستخدام.