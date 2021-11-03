شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف "وثق" فيس بوك ملف شخصى مزيف لإيلون ماسك بـ"العلامة الزرقاء"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن إيلون ماسك ليس موجودا على فيس بوك، وفي الواقع، يتضح من تغريداته أنه لا يحب فيس بوك، ومع ذلك، فقد قام فيس بوك بطريقة ما من توثيق صفحة احتيال معتقدًا أنها تخص الرئيس التنفيذي لشركة Tesla.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge، افترض موقع فيس بوك عن طريق الخطأ أن صفحة المعجبين التابعة لـ Elon Musk تخص الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، وما هو أسوأ، وفقًا للتقرير، أن الصفحة تمت إدارتها بواسطة محتال بيتكوين.

وفي الواقع، لم يتم إنشاء صفحة المعجبين لـ Musk، وفقًا لتقرير The Verge، بدأت في يوليو 2019، تحت اسم Kizito Gavin، ومنذ ذلك الحين، غيرت الصفحة اسمها ست مرات، مرتين إلى Elon Musk وذلك أيضًا في 17 أكتوبر، ومع ذلك، تم التحقق رسميًا من الصفحة باسم Elon Musk.

وأعلن ماسك علنًا أنه ليس موجودًا على فيس بوك، وفي عام 2018، حذف حسابه رسميًا "إنه ليس بيانًا سياسيًا ولم أفعل ذلك لأن شخصًا ما تجرأ على القيام بذلك، فقط لا تحب فيس بوك، يعطيني الوصايا، آسف."

وقد حذف Musk أيضًا صفحات فيس بوك الخاصة بشركتي Tesla و SpaceX - شركتيه رفيعي المستوى - أيضًا، وفي العام الماضي، غرد أيضًا، "فيس بوك مقرف".

وحاليا لم تعد صفحة المعجبين مرئية، ليس من الواضح ما إذا كان قد تم حذفه من قبل المالكين أو حذفه بواسطة فيس بوك، حيث إن عملية التحقق على فيس بوك ليست عملية سهلة ولكنها تحدث فقط عندما "تؤكد الشركة أن الصفحة أو الملف الشخصي هو الوجود الحقيقي للشخصية العامة أو العلامة التجارية التي تمثلها"، وعلاوة على ذلك، يجب ملء نموذج وتقديم بطاقة هوية رسمية. يمكن أن يكون المعرف عبارة عن مواد التأسيس ورخصة القيادة وجواز السفر وغيرها.