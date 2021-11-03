شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. 5 طرق لاستكشاف أخطاء iMessage وإصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان iMessage لا يعمل بشكل صحيح على هاتفك الأيفون، فإنك تخسر بعض المزايا الرئيسية التي يتمتع بها iMessage على الرسائل النصية القصيرة SMS العادية، حيث يتم إرسال رسائل iMessages واستلامها كبيانات إنترنت عادية، لذلك لا يتم احتسابها ضمن خطة الرسائل النصية الخلوية الخاصة بك.

كما يتم تشفيرها أيضًا من طرف إلى آخر، ومزامنتها عبر جميع أجهزة أبل الخاصة بك، وتتيح لك معرفة وقت قيام الشخص الآخر بالكتابة، حتى تعرف أن الرد قادم، ولكن إذا لم ينجح ذلك، ستظهر رسائلك في فقاعات خضراء، وهنا نقدم لك كيفية استكشاف الخلل وإصلاحه وفقا لما ذكره موقع "business insider".





تأكد من أن لديك اتصال إنترنت

عندمالا تكون متأكدًا مما إذا كانت خدمة الإنترنت تعمل بشكل صحيح، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق جيدًا من اتصالك.

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط على Wi-Fi.

2. قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi عن طريق تمرير الزر إلى اليسار، وانتظر لحظة، ثم أعد تشغيله بتمريرة إلى اليمين.

3. اضغط على زر الرجوع في أعلى اليسار.

4. في صفحة الإعدادات الرئيسية، اضغط فوق خلوي.

5. قم بإيقاف تشغيل البيانات الخلوية عن طريق التمرير السريع على الزر جهة اليسار، وانتظر لحظة، ثم أعد تشغيله بتمريرة إلى اليمين.

6. تأكد من رؤية كل من رموز Wi-Fi والرموز الخلوية أعلى الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone الخاص بك.



اكتشف ما إذا كانت المشكلة من جانبك أو الشخص الآخر اكتشف ما إذا كانت المشكلة من جانبك أو الشخص الآخر ضع في اعتبارك أن فشل iMessage يمكن أن يكون ناتجًا عن مشكلة في أيفون أو مع الشخص الذي تتبادل الرسائل معه، فهل تفشل iMessage مع مستخدم أيفون واحد فقط أو مع كل مستخدم iPhone تراسله؟

ارسل رسالة نصية قصيرة إلى عدة أشخاص واكتشف ما إذا كانت المشكلة تقتصر على شخص واحد أو للجميع.



تأكد من إعداد iMessage لهاتفك تأكد من إعداد iMessage لهاتفك من المحتمل أن يكون iMessage قد تم تكوينه بشكل خاطئ ، وهاتفك ليس مدرجًا في قائمة الأجهزة التي يمكنها استخدام iMessage.

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الرسائل".

2. اضغط فوق إرسال واستقبال.

3. تأكد من تحديد رقم هاتف iPhone الخاص بك في كلا القسمين من الصفحة.



اعد تشغيل iMessage اعد تشغيل iMessage إذا كانت جميع إعداداتك صحيحة، فقد يؤدي إيقاف تشغيل خدمة iMessage بالكامل وإعادة تشغيلها مرة أخرى إلى حل المشكلة.

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الرسائل".

2. قم بإيقاف تشغيل iMessage عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.

3. قم بإيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

4. ارجع إلى تطبيق "الإعدادات"، واضغط على "الرسائل"، وشغل iMessage عن طريق تمرير الزر جهة اليمين.



اعد تشغيل إعدادات الشبكة اعد تشغيل إعدادات الشبكة يمكن أن تتشوش إعدادات شبكة هاتفك في حالات نادرة، مما قد يتداخل مع iMessage وربما الخدمات الأخرى عبر الإنترنت.

يمكنك تبديل إعدادات الشبكة وإيقاف تشغيلها مرة أخرى كحل أخير، على الرغم من أن هذا سيؤدي إلى مسح شبكات Wi-Fi وكلمات المرور المحفوظة، لذلك تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى.

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط على "عام".

2. اضغط على نقل أو إعادة تعيين iPhone.

3. اضغط على إعادة تعيين.

4. في النافذة المنبثقة، اضغط فوق إعادة تعيين إعدادات الشبكة وقم بتأكيد رغبتك في القيام بذلك.