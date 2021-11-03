شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور ميزة للكشف عن حوادث السيارات لساعتها الذكية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل ميزة الكشف عن السقوط من خلال Watch Series 4 - تتعقب الساعة التسارع لاكتشاف ما قد يكون سقوطًا ويمكنها تلقائيًا الاتصال بجهة اتصال في حالات الطوارئ (مع خيار إلغائها إذا كنت على ما يرام)، والآن تريد الشركة أن تفعل شيئًا مشابهًا ولكن لحوادث السيارات، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال استنادًا إلى الوثائق الداخلية التي راجعتها.

والجزء الصعب هو الكشف عن الاصطدام، وبحسب ما ورد أجرت الشركة اختبارات العام الماضي وجمعت بيانات مجهولة الهوية من الساعات، حيث اكتشفت 10 ملايين حادث مشتبه به وتمكنت من إقران 50000 حادث من هذا القبيل مع المكالمات اللاحقة لخدمات الطوارئ - إذا كان عليك طلب المساعدة ، فمن المرجح أن يكون التسارع المفاجئ الذي اكتشفته الساعة قد حدث.

وفعلت Google شيئًا مشابهًا قبل عامين مع تطبيق السلامة الشخصية لهواتف Pixel، وأخذ هذا التطبيق أيضًا في الاعتبار موقع المستخدم، بالإضافة إلى البيانات الواردة من مستشعرات الحركة والميكروفونات لتحديد ما إذا كان الحادث عبارة عن حادث أم لا.

ومن المحتمل أن تأخذ أبل Watch التالية هذه الأشياء في الاعتبار أيضًا، من أجل خفض المعدل الإيجابي الخاطئ في الكشف، نعم، الساعة التالية - وفقًا لـ WSJ ، تمت جدولة هذه الميزة مبدئيًا لتقديمها في عام 2022، لم يتم الإعلان عنها رسميًا، ومع ذلك ، قد تتغير الخطط.