شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Mini وiPhone XS Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XS Max كما يلى:

-هاتف iPhone 13 Mini الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

هاتف iPhone XS Max نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج: معالج A13 Bionic .

الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.

نظام التشغيل:نظام iOS (14.x) .

البطارية: 3179 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.