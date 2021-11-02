شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن إصلاح وميض شاشة Pixel 6 Pro فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل إنها ستصلح وميض الشاشة الذي أبلغ بعض المستخدمين عن رؤيته عند الضغط على زر الطاقة في Pixel 6 Pro أثناء إيقاف تشغيل الهاتف بالكامل (عبر Android Central).

ومن معظم التقارير لا يحدث الوميض عند إيقاف تشغيل الشاشة فقط، على الرغم من أن شخصًا واحدًا على الأقل قال إنه حدث أثناء تشغيل الهاتف واستخدامه حسبما نقل موقع The verege.

تصف جوجل المشكلة على أنها تحدث عند الضغط على زر الطاقة "بضغط خفيف ولكن ليس بما يكفي لتشغيل [Pixel 6 Pro]." في مستند دعم للمشكلة، تقول Google إن الإصلاح قادم في تحديث برنامج في ديسمبر وأنه يمكنك تجنبه من خلال عدم الضغط على زر الطاقة عند إيقاف تشغيل الهاتف.

على الرغم من أنه يمكن قراءة ذلك على أنه بعض التعليمات "إنك تخطئ"، إلا أنه من الصعب بعض الشيء تخيل سبب احتياجك إلى الضغط بشكل متكرر على زر التشغيل أثناء إيقاف تشغيل الهاتف، قالت جوجل فى في مستند الدعم الخاص بها إن المشكلة لا تعني أن الهاتف به عيب في الجهاز.

هذه أخبار جيدة لأن هواتف الشركة السابقة، مثل Pixel 2 XL، واجهت مشكلات غريبة في الشاشة طوال حياتها - لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال مع 6 Pro إذا كانت المشكلة قابلة للإصلاح في البرامج.