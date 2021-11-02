شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يوقف خاصية "تمييز الوجه".. يتضمن إزالة بصمة مليار مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت موقع فيس بوك، أنها ستوقف نظام "تمييز الوجه" وتزيل كافة بصمات الوجه لأكثر من مليار شخص، وفقا لما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقال نائب رئيس قسم الذكاء الإصطناعى لشركة "ميتا" "جيروم بيسينتى"، أن أكثر من ثلث مستخدمى فيسبوك سُجلوا في نظام تمميز الوجه للمنصة الاجتماعية، حيث أصبح من السهل تمييز وجوههم، مضيفا أن إيقاف هذا النظام سيزيل بصمة الوجه الخاصة بحوالي مليار فرد.

وقال بيسينتى، إن الشركة كانت تدرس الإيجابيات التي حملها هذا الخيار، خاصة وسط تنامى تخوفات اجتماعية نظرا لنقص قوانين واضحة من قبل الشركة تحدد مهام هذا الخيار.

وأشار بيسنتى، أن حوالى 640 مليون شخص قرر استخدام هذا الخيار الذى جرى تقديمه على المنصة الاجتماعية قبل أكثر من عقد، وكانت الشركة قد بدأت تتراجع عن استخدام هذه الخاصية في عام 2019، بعد أن تمت مقاضاة الشركة في مدينة إلينوى نظرا لاعتراض البعض على استخدام الشركة لخاصية تمييز الوجه لاقتراح أشخاص في خاصية التاج بفيس بوك.

وكانت ولايات أمريكية قد منعت استخدام تكنولوجيا تمييز الوجوه داخل أقسام الشرطة بعد أن تلقت الخاصية انتقادات بانتهاكها خصوصية والحقوق المدنية للمواطنين، وكانت مدينة سان فرنسيسكو الأولى لتمنع هذه الخاصية عام 2019.