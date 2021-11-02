شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرحاض مركبة رواد الفضاء المتعطل يجبرهم على ارتداء ملابس إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون رواد الفضاء المتجهون إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية هذا الشهر بدون حمام، وذلك بسبب مشكلة في المراحيض في كبسولة Crew Dragon، وبدلاً من ذلك، سيتعين على شين كيمبرو من وكالة ناسا وميجان ماك آرثر ورائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية وأكيهيكو هوشيد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الاعتماد على ملابس إضافية للتعامل مع الموقف أثناء تواجدهم على متن المركبة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ستيف ستيتش ، مدير برنامج الطاقم بوكالة ناسا، "هدفنا هو عدم استخدام النظام على الإطلاق من أجل العودة للوطن بسبب ما رأيناه من تسرب".

كما أنه عادةً ما يستخدم رواد الفضاء الملابس الداخلية لقضاء حاجتهم في بدلات الفضاء لعمليات الإطلاق والهبوط والسير في الفضاء.

ولاحظ المهندسون لأول مرة مشكلة تصميم مرحاض الكبسولة بعد عودة المدنيين جاريد إيزاكمان وسيان بروكتور وهالي أرسينو وكريستوفر سيمبروسكي من رحلتهم التاريخية التي استمرت ثلاثة أيام حول الأرض على متن كبسولة SpaceX في سبتمبر، وهي أول رحلة سياحية شاملة إلى فضاء.

,انطلق الإنذار أثناء إعادة الدخول، لكن لم يكن الأمر كذلك حتى عادت السفينة إلى الأرض عندما قرر أفراد طاقم الشركة الفضائية إن هذه الإشارة كانت تشير إلى أن البول قد تجمع تحت الألواح الأرضية بعد أن انفصل أنبوب من المرحاض، كما أصلح الفريق المشكلة عن طريق اللحام بأنبوب تدفق البول في المرحاض، الموجود أعلى الكبسولة.

وتم اكتشاف الخلل أيضًا في الكبسولة التي نقلت مهمة SpaceX's Crew-2 إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر أبريل وهي ملتصقة حاليًا بالمختبر المداري.

وعثر رواد الفضاء على نفس الأنبوب غير اللاصق ودليل على تسرب البول إلى الألواح الأرضية، ولكن مع محدودية الموارد، ليس لديهم وسيلة لإجراء الإصلاحات اللازمة.