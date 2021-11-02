شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تضيف إلى iPhone ميزة الكشف عن حوادث السيارات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن شركة آبل تضيف ميزة الكشف التلقائي عن حوادث السيارات إلى جهازي iPhone و Apple Watch ، وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال .

ستظهر الميزة لأول مرة في أوائل العام المقبل، على الأرجح مع نظام التشغيل iOS 16، وفقا لتقرير the Verge التقنى. يدعي التقرير أن Apple ستعمل على استخدام المستشعرات الموجودة في كل من iPhone و Apple Watch لاكتشاف "ارتفاع مفاجئ في الجاذبية"، بالطريقة نفسها التي تعمل بها Apple Watch في الوقت الحالي للكشف عن السقوط.

لا توجد تفاصيل حول كيفية تنفيذه، ولكن من المحتمل ظهور إشعار منبثق، وإذا لم يستجب المستخدم لإشعار في الوقت المناسب، فسيقوم الهاتف تلقائيًا بالاتصال بالرقم 911 أو خدمات الطوارئ الأخرى.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها ميزة الكشف عن السقوط في Apple Watch. ولن تكون هذه ميزة غير مسبوقة على الهاتف. في الواقع، تدعم هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro وغيرها من أجهزة Pixel المعاصرة اكتشاف حوادث السيارات والاتصال التلقائي لخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا وسنغافورة وأستراليا واليابان كجزء من تطبيق Google Personal Safety .

ونظرًا لأن الهواتف الذكية هي الأدوات الأكثر استخدامًا من قبل الجميع على أساس يومي، فقد قام صانعو الهواتف بتطبيق ميزات للمساعدة في التخفيف من بعض المشكلات التي قد تسببها، المشي المشتت هو شيء حدث مؤخرًا أكثر فأكثر حيث يهتم الأشخاص بهواتفهم للتنقل أو إرسال الرسائل النصية أثناء التجول، على سبيل المثال، وميزة جديدة على Android عبر تطبيق Digital Wellbeing من Google تدفع المستخدمين إلى البحث والانتباه إلى محيط. في ملاحظة مماثلة، كان استخدام الهاتف المحمول مسؤولاً عن 13.4% من حوادث السيارات التي تأثرت بالإلهاء في عام 2019، وفقًا لمسح أجراه مجلس السلامة الوطني، إلى جانب تتبع النوم، ومطالبات مستوى صوت سماعة الرأس، والميزات المماثلة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للاعتماد المفرط على الهاتف الذكي، فإن اكتشاف حوادث السيارات سيكون مناسبًا تمامًا.