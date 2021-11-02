تقول صحيفة Wall Street Journal أن Apple ستضيف ميزة الكشف عن حوادث السيارات إلى آيفون

يقال إن Apple تعمل على ميزة جديدة “ميزة الكشف عن حوادث السيارات ” لـ iPhone و Apple Watch تكتشف ما إذا كنت في حادث سيارة وتتصل برقم 911 تلقائيًا. الخطة الحالية هي طرح مثل هذه الميزة في العام المقبل ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ميزة الكشف عن حوادث السيارات من Apple

يتضمن تطبيق السلامة الشخصية من Google على هواتف Pixel بالفعل ميزة لطلب المساعدة عندما يكتشف حوادث السيارات ، تمامًا مثل خدمات السيارات المتصلة في السيارات الحديثة ، بما في ذلك OnStar من جنرال موتورز ، و Starlink من Subaru ، و Uconnect من شركة Fiat Chrysler. العديد من السيارات على الطريق اليوم غير مجهزة بأي ميزات اتصال ، لذا فإن الحصول على ميزة الكشف عن التصادم على iPhone يعني أيضًا أن المزيد من السائقين يمكنهم الحصول على المساعدة التي يحتاجونها في أي حادث طالما لديهم هاتف في جيبهم او سيارتهم.

أنظمة التكامل

أدى تزايد استخدام الهواتف الذكية غير الآمنة في السيارات إلى إفساح المجال لأنظمة التكامل مع السيارات مثل CarPlay و Android Auto ، حيث ظهر في ما يقرب من 80 بالمائة من السيارات الجديدة في عام 2020 ، وفقًا لشركة أبل يمكن أن يؤدي إنشاء ميزة جديدة للكشف عن الأعطال في iPhone جنبًا إلى جنب مع CarPlay إلى تعزيز مشروع “IronHeart” التابع لشركة Apple لربط هاتفها بإعدادات السيارة بنفس الطريقة التي يتحكم بها HomeKit في مكبرات الصوت الذكية والإضاءة. إن استهداف تدفق الإيرادات السنوية البالغ 2 مليار دولار الذي تجلبه جنرال موتورز مع OnStar مع الميزات المضمنة سيكون أمرًا مهمًا من أبل.

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اكتشاف الحوادث من أبل

على الرغم من أن اكتشاف الحوادث من أبل لم يعمل دائمًا على النحو المنشود في الماضي ، فقد كان لدى الشركة سنوات عديدة لجمع البيانات والتحليلات عن مستخدمي iOS و watchOS الراغبين في ذلك. يبقى أن نرى مدى دقة قدرة أبل على اكتشاف حوادث السيارات. بالحديث عن تجربة أحد الاشخاص ، فقد تعرض للتعثر من دراجة بخارية في فبراير 2020 مرتديًا Apple Watch Series 4 ، وكان الجهاز جاهزًا للاتصال بخدمات الطوارئ حتى ضغط على زر “أنا بخير”. ولكن بعد حادث تعثر وسقوط أخر ، لم تقدم Apple Watch Series 7 الخاصة به المساعدة. فلازال قيد التطوير.