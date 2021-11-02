لماذا أوقفت فيسبوك نظام التعرف على الوجوه؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 38 دقيقة

أعلنت شركة “فيسبوك” أنها ستغلق نظام التعرف على الوجوه الذي يحدد هوية المستخدمين تلقائيا في الصور ومقاطع الفيديو، مستشهدة بمخاوف مجتمعية متزايدة بشأن استخدام هذه التكنولوجيا، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال جيروم بيسنتي، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي على المنصة، في منشور: “لا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدام هذا النظام… في ظل حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن قصر استخدام التعرف على الوجه في مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام أمر مناسب”.

ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم “فيسبوك” قوله إن إزالة النظام ستطبق عالميا ومن المتوقع أن تكتمل بحلول ديسمبر.

وتأتي إزالة نظام التعرف على الوجوه من قبل أكبر منصة تواصل اجتماعي بالعالم في ظل انتقادات مفادها أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تحدد الأشخاص بشكل خاطئ، كما قد تمارس التمييز عبر تفضيل الوجوه البيضاء على ذوي البشرة السمراء.