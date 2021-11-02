شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ تسرب الذاكرة يقضى على الأداء فىMacOS Monterey .. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر أحدث نظام تشغيل لسطح المكتب من Apple ، MacOS Monterey ، عددًا قليلاً من الميزات الجديدة المفيدة، ولكن أيضًا مجموعة متنوعة من المشكلات يقوم بعض الأشخاص بالإبلاغ عن تسرب فى الذاكرة بعد الترقية إلى MacOS Monterey - وقد تضمن بعضها تحذيرات من نفاد ذاكرة النظام، وفقا لتقرير digital trend التقنى.

وبينما تميل عمليات طرح نظام التشغيل الجديد إلى وجود عدد قليل من الأخطاء ، إلا أن هذا الخطأ يبدو مزعجًا بشكل خاص، وتحدث حالات تسرب الذاكرة عندما يستخدم أحد التطبيقات ذاكرة أو ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكثر مما هو ضروري. ويحدث هذا لأن العملية المعنية لا تحرر الذاكرة المخصصة لها بعد إغلاقها وتستمر في استخدام المزيد من الذاكرة، أحيانًا حتى لا يتبقى منها شيء وكان هناك عدد من الشكاوى عبر المنتديات متعددة، بما في ذلك أبل الخاصة منتديات الدعم، رديت، وتويتر.

من مستخدمي YouTube غريغوري مكفادين بالتغريد صورة يظهر فيها مركز التحكم واستخدام 26GB ضخم من ذاكرة الوصول العشوائي. بالمقارنة، كان Final Cut Pro يستخدم فقط 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، وهذا برنامج تحرير فيديو احترافي كامل.

يستخدم مركز التحكم عادةً بضع ميغا بايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائى، ولا يبدو أن المشكلة تقتصر على طراز Mac معين أيضًا. أبلغ المستخدمون الذين لديهم إصدارات M1 و M1 Pro / Max و Intel عن تسرب في الذاكرة، كما أبلغ أحد مستخدمي Firefox مع Intel Mac عن استخدام Firefox لما يقرب من 80 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

في حين أن بعض المستخدمين مثل Gregory McFadden لديهم ما يزيد عن 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة، فمن المحتمل أن يكون لدى الكثير من المستخدمين الآخرين ذاكرة وصول عشوائي أقل بكثير وسيشعرون بضيق تسرب الذاكرة بشكل أكثر حدة، وهذه ليست المشكلة الرئيسية الوحيدة في MacOS Monterey، أولئك الذين لديهم أجهزة Mac قديمة قاموا بتثبيت نظام التشغيل الجديد معرضون لخطر اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأبلغ العديد من المستخدمين عن أجهزة Mac التي لن يتم تشغيلها على الإطلاق بعد الترقية.

بينما يبدو أن هناك إصلاحًا مؤقتًا، فإن ذلك يتطلب الوصول إلى جهاز Mac آخر، وخشية أن يصبح المؤمنون بـ Windows مغرورون ، أبلغ مستخدمو Windows 11 أيضًا عن مشكلات في الذاكرة، وجد Windows Insiders أن File Explorer يستهلك الذاكرة حتى بعد إغلاقه، وتمكنا من إعادة إنتاج التسرب على كل من Windows 11 و Windows 10 .

لحسن الحظ، يبدو أن هذا يقتصر على File Explorer فقط وليس البرامج العشوائية مثل مشكلة MacOS. وبغض النظر ، قد يكون تسرب الذاكرة على MacOS Monterey مجرد علامات نشوء نظام تشغيل جديد، من المأمول أن تصدر Apple تصحيحًا لإصلاح التسرب، على الرغم من أن تسرب ذاكرة MacOS يبدو أمرًا شائعًا، على أي حال، قد يكون من المفيد تأجيل ترقية جهاز Mac الخاص بك في الوقت الحالى.