شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ByteDance الشركة الأم لـ TikTok تنقسم إلى 6 قطاعات أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة ByteDance الأم لشركة TikTok قامت بتغيير هيكلها التنظيمي إلى ستة كيانات تجارية مع تنحي المدير المالي Shou Zi Chew حيث يهدف إلى التركيز فقط على دوره كرئيس تنفيذي لـ TikTok بدءًا من ديسمبر.

وتشمل وحدات الأعمال الست TikTok و Douyin - النسخة الصينية من TikTok واستوديو نشر ألعاب الفيديو Nuverse وأداة التعاون في العمل Lark وقسم خدمات الأعمال BytePlus وتطبيق التعليم Dali Education.

ويعد هذا هو أكبر تعديل إداري في تاريخ ByteDance منذ استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق Zhang Yiming في مايو، ويقال إن النموذج الجديد سيضمن عملًا داخليًا وهيكلية أفضل مع فرق تعمل معًا مجمعة كوحدات أعمال.

وتقدر قيمة ByteDance حاليًا بـ 300 مليار دولار من خلال الشركة ليس لديها خطط وشيكة للاكتتاب العام من خلال الاكتتاب العام، ولدى TikTok أكثر من مليار مستخدم شهريًا حول العالم.