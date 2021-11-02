شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل على وشك ترقية iPhone "المستعار " للعملاء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم آبل هاتف iPhone 8 ، والذي تم إطلاقه في عام 2017 ويمتاز بنفس التصميم المادي الذي شوهد لأول مرة مع iPhone 6، ولكن وفقًا لمذكرة داخلية شاهدها MacRumors ، سيتم إقراض جهاز iPhone XR ، وهو جهاز 2018 مزود بشاشة أكبر تغطي جميع الشاشات، وعلى عكس iPhone 8 ، يتضمن Face ID.

ويحتوي iPhone XR أيضًا على شريحة A12 Bionic لتحسين الأداء مقارنة بشريحة A11 Bionic الخاصة بهاتف iPhone 8 وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

يبدأ مخطط الإعارة عندما يأخذ العميل جهاز iPhone معيبًا إلى متجر Apple أو مقدم خدمة معتمد من Apple ويقرر الموظفون أن الهاتف يحتاج إلى الذهاب إلى مركز إصلاح تابع لشركة Apple، يتم نقل بطاقة SIM من هاتف العميل إلى جهاز مستعار، ويتم تبديلها مرة أخرى عند جمع الهاتف الذي تم إصلاحه.

لدى Apple صفحة اتفاقية قرض على موقعها الإلكتروني توضح بالتفصيل شروط البرنامج، تنص على سبيل المثال، على أنه يتعين عليك الموافقة على إعادة الجهاز في غضون 14 يومًا من إخطارك Apple بأن هاتفك جاهز للاستلام، ويضيف أنه في حالة فقد الهاتف المستعار أو سرقته أو تلفه أثناء حوزتك، "يجب عليك إخطار Apple على الفور"، و"قد تكون مسؤولاً عن تكاليف الإصلاح أو الاستبدال".

أوقفت Apple إنتاج iPhone XR في سبتمبر 2020 مع إطلاق iPhone 12، ودفع السعر التنافسي ومجموعة الميزات الواسعة iPhone XR إلى مبيعات تزيد عن 77 مليون وحدة على مستوى العالم، مما يجعله ثامن أفضل هاتف ذكي مبيعًا.