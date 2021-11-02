شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه سماعة Beats Fit Pro الجديدة من أبل؟ وما هي مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل وبشكل رسمي اليوم عن سماعة Beats Fit Pro والتى تأتى كإصدار جديد من سماعات Beats اللاسلكية، حيث توفر ميزة إلغاء الضوضاء النشطة وتأتى بسعر 200 دولار.

مميزات سماعة Beats Fit Pro

تمتلك السماعة تصميم يتضمن طرف خارجي، كما تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ومعايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء والتعرق، كما تستمر بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة مع حافظة الشحن، بينما يصل عمر الشحن في السماعة فقط إلى 7 ساعات من التشغيل، كما يدعم التصميم المميز بطرف خارجي تثبيت السماعة بشكل أفضل في الأذن.

وتضم السماعة شريحة أبل H1، وتدعم عدد من المميزات مثل المزامنة التلقائية، والإقتران السريع بخطوة واحدة، مع تتبع ديناميكي لحركة الرأس لدعم ميزة الصوتيات spatial، والتبديل التلقائي السريع بين الأجهزة، وهي تأتي في 4 ألوان هي الأبيض، والوردي، والأسود والرمادي.

وستبدأ ابل اليوم في تلقي طلبات الحجز المسبق للسماعة على أن يبدأ الشحن في 5 من نوفمبر.