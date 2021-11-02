شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المؤسس المشارك لأبل: لا يوجد فارق بين هواتف أيفون القديمة والجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل مؤخرًا سلسلة iPhone 13 الجديدة، وهذا الجهاز يحظى بشعبية كبيرة، باعتبارها الرائد السنوي لشركة أبل، وقد كانت سلسلة iPhone 13 تقود موجة ضخمة من البدائل.

وتواصل أبل الهيمنة على السوق الراقية ولكن هناك بعض الشكاوى، حيث أنه هناك مستخدمون يعتقدون أن أبل تحصل على الكثير من خلال تقديم القليل، وفي الواقع، أصبح التمييز بين أجهزة iPhone القديمة والجديدة أكثر صعوبة، ومن المثير للاهتمام، حتى الشريك المؤسس لشركة أبل يرى ذلك.

ووفقًا للتقارير، مؤخرًا، قال المؤسس المشارك لشركة أبل، ستيف وزنياك، إنه وجد أن iPhone 13 لا يمكن تمييزه تقريبًا عن الإصدارات السابقة، وقال وزنياك إن كلماته تقول "لقد حصلت على ايفون الجديد، ولا يمكنني معرفة الفرق"، كما يجب أن يكون البرنامج قابلاً للتطبيق على iPhone القديم.

وفي الواقع، ما قالته وزنياك صحيح، والعديد من مستخدمي الإنترنت لديهم نفس الشعور، فلم يتغير التصميم العام لسلسلة iPhone 13 بصعوبة، ومن حيث المظهر وتصميم الكاميرا، لم يتغير أبل 13 كثيرًا.

ومع ذلك، قال المسؤول إن عرض "النوتش" في طراز iPhone 13 أقل بنسبة 20٪ من عرض الطراز السابق، وقد تم تغيير وحدة العدسة الخلفية من الترتيب الرأسي لجهاز iPhone 12 إلى ترتيب قطري، ومع ذلك، لا يزال iPhone 13 Pro وPro Max عبارة عن مزيج من ثلاث كاميرات، لذلك لا توجد تغييرات في الترتيب.