شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ثلاث ميزات جديدة.. كل ما يمكنك فعله بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت واتس آب ثلاث ميزات جديدة لمستخدميها، ومن بين الميزات الثلاث الجديدة القادمة إلى نظام المراسلة الفورية، هناك ميزتان قادمتان إلى تطبيق واتس آب وواحدة على واتس آب Web.

محرر وسائط الويب

عندما تعمل، فإنك تتنقل بنشاط بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن إذا أردت تعديل صورة تم إرسالها لك في السابق، فلا يمكنك فعل ذلك على واتس آب على الويب وستحتاج إلى الرجوع إلى هاتفك، لكن قام واتس آب بتغيير هذا وإضافة محرر الوسائط إلى تجربة الويب، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن تحرير الصور على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم كما يفعلون في التطبيق.

معاينات "اللينكات"

يمكن أن تكون الروابط بداية المحادثة؛ يحب الأشخاص التحدث إلى أصدقائهم حول ما يقرؤونه ويشاهدونه ويستمعون إليه عبر الإنترنت، وقد قامت الشركة بتحسين كيفية رؤية الأشخاص لمعاينات الروابط حتى تتمكن الآن من رؤية المعاينة الكاملة عند إرسالها ويكون لدى الأشخاص الذين يتلقون الرابط سياق أكثر حول ما أرسلته وما هم على وشك رؤيته أو قراءته.

اقتراحات الملصقات

لاستخدام ملصق أثناء محادثة واتس آب، يتعين عليك عادةً المرور عبر علامات تبويب متعددة للعثور على الملصق المناسب الذي تريد استخدامه، وقد يؤدي هذا أحيانًا إلى تعطيل تدفق المحادثة وأحيانًا لا يمكنك العثور على الملصق الذي كنت تبحث عنه على الفور.

ومع الميزات الجديدة، يهدف واتس آب إلى جعل العثور على الملصق المناسب أسرع وأسهل، والآن مع الملصقات السياقية، ستتم مطالبتك الآن باقتراحات الملصقات أثناء الكتابة، مما يتيح لك العثور على الملصق المناسب في الوقت المناسب للتعبير عن نفسك بدقة، وتدعي الشركة أنها أنشأت هذه الميزة مع مراعاة الخصوصية وأن واتس آب لا يمكنه رؤية عمليات بحث المستخدمين وأن رسائلهم الشخصية تظل محمية بواسطة التشفير التام بين الأطراف.