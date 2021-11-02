شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مميزات جديدة لوضع "صورة داخل صورة" لمستخدمي واتس آب على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل واتس آب على تحسين آخر على iOS مع إصدار تجريبي جديد، حيث كشف موقع 9to5Mac أن مستخدمو أجهزة أيفون سيحصلون على واجهة جديدة لمشاهدة مقاطع الفيديو من Instagram وYouTube ومواقع أخرى، وقد حصل مستخدمو أندرويد بالفعل على تحديث تجريبي مماثل، والآن يحصل عليها مستخدمو iOS أيضًا.

وحصل الآن الإصدار 2.21.220.15 من واتس آب لأجهزة أيفون على واجهة المستخدم المعاد تصميمها التي حصل عليها مختبرو الإصدار التجريبي من أندرويد في وقت سابق من هذا الشهر، وتوفر الواجهة الجديدة استنساخ صورة داخل صورة في التطبيق باستخدام شريط تحكم جديد، وقد لوحظ التحسن الجديد لأول مرة بواسطة WABetaInfo.

وسيتيح شريط التحكم الجديد الذي سيحصل عليه مستخدمو iOS على واتس آب نقل شاشة PiP بسهولة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا بعض الاختصارات المفيدة، مثل إمكانية إنهاء الفيديو أو وضع ملء الشاشة، وسيتم طرح الميزة الجديدة للجمهور ببطء، وهي متاحة الآن فقط لمختبري واتس آب التجريبيين.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على هذا التغيير الذي يأتي مع إصدارات واتس آب الجديدة لنظام التشغيل iOS، حيث سيلاحظ بعض مختبري الإصدارات التجريبية أيضًا تحسنًا طفيفًا آخر عند تشغيل مقطع فيديو على YouTube داخل واتس آب، وبحسب ما ورد، سيعرض التطبيق على الفور الفيديو في وضع ملء الشاشة، ويتم طرح هذه الميزة لمجموعة محددة من مختبري الإصدارات التجريبية في الوقت الحالي.