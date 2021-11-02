شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تنجح فى زراعة وحصاد الفلفل الحار بالفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان الفلفل، الذي ينمو في محطة الفضاء الدولية منذ يوليو من وادي هاتش الشهير في نيو مكسيكو.
ووصفه حساب أبحاث المحطة الفضائية ISS Research على Twitter بأنه واحدة من أكثر التجارب النباتية تحديًا حتى الآن.
وغردت رائدة فضاء ناسا ميجان ماك آرثر، التي تعمل في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل، أنه بعد قطف الفلفل الحار، تم تقديم كل من البيانات والعشاء.
وكتبت آرثر في تغريدة "بعد الحصاد تذوقنا التشيلي الأحمر والأخضر"، مضيفة "أخيرا، لقد صنعت أفضل سندويشات التاكو الخاصة بي حتى الآن".
وزرعت ناسا بالفعل الملفوف الصيني وثلاثة أنواع من الخس واللفت الأحمر الروسي في مدار حول الأرض، وتتمتع بعض أنواع الفلفل الحار بمزايا عندما يتعلق الأمر بالبحث عن نباتات يمكن زراعتها بسهولة في الفضاء، حيث يمكن تلقيحها بسهولة ويمكنها البقاء على قيد الحياة في بيئة غنية بثاني أكسيد الكربون.